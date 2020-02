Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen prüft, wie sie künftig mit den auf deutschen Campus-Geländen weit verbreiteten, aber umstrittenen Vertriebsaktivitäten von Finanzdienstleistern wie der Wieslocher MLP umgehen will. "Wir werden uns in den kommenden Wochen in verschiedenen Gremien mit diesem Thema beschäftigen", bestätigte der Präsident der Hochschule, Professor Peter Mudra. Die Frage sei, ob und in welcher Form man einen solchen Vertrieb künftig noch zulassen wolle. Das geschehe völlig ergebnisoffen und stelle auch niemanden unter Generalverdacht, betonte er. "Wir hinterfragen das und nehmen uns dafür die Zeit, die wir brauchen".

MLP und andere Finanzvertriebe sind schon seit langem an den Universitäten präsent. Denn dort treffen sie auf eine lukrative Zielgruppe, die nach dem Studium in der Regel gut verdient. Das Wieslocher Unternehmen kooperiert deshalb in verschiedenster Form mit Hochschulen und bietet dabei eigene Veranstaltungen, etwa Bewerbungstrainings, Stipendien-Checks oder Steuerseminare an. In den Augen von Kritikern sind solche Seminare aber nur Vehikel, um den Studierenden Geldanlage-, Altersvorsorge- und Versicherungsprodukte zu verkaufen. Zuletzt hatte das Anfang Februar der frühere Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick (Grüne) mit seinem Verein "Bürgerbewegung Finanzwende" angeprangert. Dieser stört sich vor allem an der Internet-Plattform "Hochschulinitiative-Deutschland e.V.", auf der die verschiedenen MLP-Seminare angeboten werden. Die Seite gebe sich als "Dein Partner im Studium" aus, diene den Wieslochern aber letztlich nur für eine Kontaktanbahnung mit den Studierenden, denen nicht klar sei, dass der Finanzdienstleister hinter den Angeboten stecke. MLP kann das nicht nachvollziehen: "Einen solch frühzeitigen Kontakt zu Studierenden suchen viele Unternehmen – andere Banken und Finanzdienstleister genauso wie zahlreiche andere Branchen", so ein Sprecher.

Die Überlegungen der Hochschule Ludwigshafen erinnern an einen Fall an der TU Darmstadt: 2012 war MLP nach Angaben der Hochschule mehrfach wegen "bedrängender Werbepraktiken auf dem Campus aufgefallen". Deshalb sprach die TU ein zunächst unbefristetes Verbot von Werbeaktivitäten aus. Erst seit Mitte 2016 dürfe MLP auf dem Campus wieder Werbung schalten, so der Sprecher: "Seither sind keine Zwischenfälle oder Beschwerden bezüglich des MLP-Geschäftsgebarens bekannt geworden".

Zu den Professoren der Hochschule Ludwigshafen zählt auch der Ökonom Hartmut Walz, der sich schon seit Jahren gegen die Präsenz von Finanzvertriebsfirmen an Hochschulen positioniert. Sein Vorwurf: Unternehmen wie MLP gingen oft intransparent vor und nutzten das Vertrauen, das die Studierenden den Bildungseinrichtungen entgegenbrächten aus. "Viele Studierende denken: Wenn diese Unternehmen auf dem Campus sein dürfen, dann müssen sie doch okay sein", so Walz. Gleichzeitig wirft er den Vertrieblern vor, auf die Unerfahrenheit junger Leute mit Finanzprodukten zu setzen. Verkauft würden oft überteuerte Produkte, an die die Absolventen im schlimmsten Fall jahrzehntelang gebunden seien. Der Ökonom warnt außerdem davor, sich auf Angebote einzulassen, die mit der Begründung verkauft würden, so ließen sich Steuern sparen. "Das sind oft teure Mogelpackungen", so Walz. In Ludwigshafen habe er deshalb bei der Hochschulführung interveniert mit der Folge, dass die Zusammenarbeit mit Firmen wie MLP auf Eis gelegt worden sei.

MLP weist die Kritik von sich: Es werde ausreichend deutlich gemacht, wer die jeweiligen Workshop durchführe, sagte der Sprecher. Mit dem Angebot komme man einem Wunsch von zukünftigen Hochschulabsolventen nach. Insbesondere bei Finanzthemen bestehe ein hoher Bedarf an Wissen, was man immer wieder in Rückmeldungen bestätigt bekomme. "Dabei stellen wir unsere Kompetenz dar. Keiner der Teilnehmer unserer Seminare wird in irgendeiner Form dazu gedrängt, mit uns geschäftlich zusammenzuarbeiten". Aber natürlich freue man sich, wenn Teilnehmer zu der Einschätzung kommen, es in MLP mit einem kompetenten und verantwortungsbewussten Anbieter zu tun zu haben und dem Unternehmen deshalb auch als Kunde zu vertrauen oder sich für einen Job als MLP-Berater zu interessieren.