Von Barbara Klauß

Mannheim/Heidelberg. Die Metall- und Elektroindustrie steht vor einer schwierigen Tarifrunde. Und die nimmt nun – knapp zwei Monate, bevor die Tarifverhandlungen im März überhaupt beginnen – bereits Fahrt auf. Konkrete Forderungen gibt es zwar noch nicht. Erst ab der kommenden Woche berät die IG Metall darüber. Doch stecken Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon mal die Grenzen ab.

Die Ausgangslage ist nicht einfach. Das wissen beide Seiten. "Wir stehen alle vor großen strukturellen und konjunkturellen Herausforderungen", erklärt Peter Körner, Vorsitzender im Bezirk Rhein-Neckar-Odenwald des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall. Er nennt die Digitalisierung, zunehmende Anforderungen des Klimaschutzes, den Wandel in der Autoindustrie sowie globale wirtschaftliche Risikofaktoren. Seit Anfang 2019 liege das Produktionsvolumen in der Metall- und Elektroindustrie unter dem Vorjahresniveau, die Branche befinde sich in einer "technischen Rezession".

Zudem machten strukturelle Veränderungen enorme Investitionen erforderlich, so Körner. "Dabei ist klar, dass die Unternehmen jeden Euro erst verdienen müssen und nur einmal ausgeben können", erklärt er. "Darauf muss die anstehende Tarifrunde nicht nur Rücksicht nehmen, sie muss dies vielmehr aktiv unterstützen." Genügend Spielraum für Investitionen sei vor allem für die große Anzahl der Unternehmen wichtig, die keineswegs so glänzend verdienten.

Um die Zukunft erfolgreich gestalten zu können, müssten alle Beteiligten einen Beitrag leisten, meint Körner. Insbesondere appellierte er an die IG Metall, dem in der Diskussion über die Forderungen Rechnung zu tragen "und nicht mit einer überzogenen Forderung kaum erfüllbare Erwartungshaltungen bei den Beschäftigten zu wecken". Statt einer "Forderungsdiskussion" regt er eine "Zukunftsdiskussion" an.

Einer "Zukunftsdiskussion" werde sich die IG Metall nicht verschließen, erklärt Mirko Geiger, Geschäftsführer der Gewerkschaft in Heidelberg – allerdings nicht anstelle einer Forderungsdiskussion. Wie diese Forderungen genau aussehen werden, kann er noch nicht sagen. In der kommenden Woche beginnen die Gespräche: In regionalen Tarifkommissionen wird dann über die wirtschaftliche Situation und die Lage in den Betrieben debattiert. Anfang Februar fasst der Vorstand die Ergebnisse zusammen und empfiehlt eine Forderung, die Ende Februar beschlossen werden soll.

Doch hält der Heidelberger IG Metall-Chef Geiger zwei Bestandteile für sinnvoll. Zum einen finanziellen. Dabei orientiere die IG Metall sich immer an der gesamtwirtschaftlichen Lage. "Das wird auch jetzt nicht anders sein", erklärt Geiger und fügt hinzu: "Wir haben noch nie überzogene Forderungen gestellt. Und wir werden das auch 2020 nicht tun."

Außerdem müsse aber auch darüber gesprochen werden, wie man angesichts der anstehenden Umbrüche Beschäftigung in den einzelnen Branchen sichern könne, meint er. "Angesichts der Transformation stellt sich die Frage: Wie kann man die Leute in Beschäftigung halten?" Dabei könnte etwa die Qualifizierung eine Rolle spielen. "Natürlich wissen wir, dass sich in den Betrieben Grundlegendes ändern kann", so Geiger. Doch müssten diese Dinge von den Geschäftsführungen gemeinsam mit den Beschäftigten bewältigt werden.

In der letzten Tarifrunde im Jahr 2018, die besonders hart umkämpft war, hatte die IG Metall nach mehreren Wochen mit Warn- und Tagesstreiks eine Steigerung der Löhne um 4,3 Prozent durchgesetzt. Zudem dürfen die rund 1,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektrobranche nun wählen zwischen acht zusätzlichen freien Tagen und einer Sonderzahlung in Höhe von 27,5 Prozent eines Brutto-Monatslohns.

Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger aus Heidelberg hatte sich immer wieder negativ über dieses Ergebnis geäußert: "Es war ein sehr, sehr hoher Abschluss, der bei uns zu Austritten geführt hat", sagte er etwa im vergangenen Sommer. "Ich habe da wirklich Sorge: Sowohl was die Tarifbindung der Betriebe, als auch was die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie betrifft."

IG Metall-Chef Jörg Hofmann hatte zuletzt Arbeitgeber kritisiert, die aus der Tarifbindung aussteigen, und angekündigt, dass sich die Gewerkschaft in der Tarifrunde trotz konjunktureller Schwäche mit Lohnforderungen nicht zurückhalten werde.

Gesprächsstoff für die Tarifverhandlungen, die im März starten sollen, gibt es also genug. Spätester Termin ist laut IG Metall der 17. März. Die Friedenspflicht endet am 28. April. Danach sind Warnstreiks möglich.