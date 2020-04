Von Barbara Klauß

Heidelberg. Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Viele Kliniken in Deutschland bereiten sich wegen der Corona-Pandemie auf hohe Patientenzahlen vor. Und einige von ihnen schlagen Alarm: Vielerorts fehle es an Material – aber auch an Personal. Vor wenigen Tagen haben etwa Berliner Krankenhäuser eindringlich um Hilfe gebeten und erklärt, sie seien auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen.

Zur Organisation dieser Unterstützung will Viantro einen Beitrag leisten, ein Heidelberger Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, das eine Plattform zur Vermittlung von Ärzten betreibt. "Wir habe uns gefragt, was wir in dieser Situation mit unseren Ressourcen tun können, um die Überlastung des Systems zu reduzieren", erklärt Gründer und Geschäftsführer Kim Kernbichler, der bis 2016 selbst als Arzt gearbeitet hat. So entstand die Initiative "Gemeinsam gegen Covid".

Auf der Website (gemeinsamgegencovid.de) können sich Helfer registrieren – egal ob sie medizinische Erfahrungen haben oder nicht. Die Daten werden den Kliniken zur Verfügung gestellt, die sich dann direkt bei potenziellen Helfern in ihrer Region melden können. "Ziel ist es, das medizinische Personal an den Kliniken zu entlasten und die medizinische Versorgung sicherzustellen", erklärt Kernbichler und fügt hinzu: "Für die Vermittlung über die Initiative gemeinsamgegencovidnehmen wir kein Geld." Seit dem Start der Initiative am vergangenen Freitag haben sich seinen Angaben zufolge mehrere Hundert Menschen registriert. "Das wird sehr gut angenommen."

"Ich bin Arzt geworden, weil ich anderen Menschen helfen wollte", sagt Kernbichler. Um während der Corona-Pandemie eine Überlastungssituation wie etwa in Italien zu vermeiden, müsse man sich solidarisch zeigen – und effektive digitale Wege zur Bündelung von Helfern nutzen. "Das medizinische Personal hat eine Schlüsselfunktion und agierte bereits vor der Pandemie vielerorts am Rande der Belastbarkeit. Hier ist nun mehr als je zuvor unsere Solidarität gefragt."