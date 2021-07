Von Barbara Klauß

Wiesloch/Walldorf. Im Impfzentrum der Heidelberger Druckmaschinen wird vorerst nicht mehr gegen Corona geimpft. Das erklärt Personalchef Rupert Felder am Dienstag im Gespräch mit der RNZ. Etwa 2000 der rund 5000 Mitarbeiter im Stammwerk in Wiesloch/Walldorf haben demnach in den vergangenen Wochen das Angebot ihres Arbeitgebers angenommen und sich auf dem Werksgelände impfen lassen. Zusammen mit denjenigen, die Vakzine etwa bei Hausärzten oder in anderen Impfzentren erhalten haben, komme Heideldruck damit wohl auf eine Impfquote von rund 75 Prozent, schätzt der Personalchef. Nun aber gehen dem Unternehmen die Impfwilligen aus.

Personalchef Rupert Felder. Foto: Heideldruck

Alle Beschäftigten habe man nicht erreichen können, bemerkt Felder. Mit der geschätzten Impfquote zeigt er sich dennoch zufrieden. Auch, weil es im Unternehmen in den vergangenen Wochen keine Corona-Fälle mehr gegeben habe. "Die Impfung wirkt", sagt der Personalchef. Ebenso wie die Regeln zum Maske tragen und Abstand halten. Zudem bietet das Unternehmen seinen Beschäftigten zwei Mal in der Woche einen kostenlosen Corona-Test an. All das habe dazu beigetragen, dass Heideldruck keine einzige Stunde Produktionsausfall durch Corona gehabt habe, so Felder.

Dennoch fände auch er es gut, wenn die Impfquote noch gesteigert werden könnte. Wissenschaftler gehen davon aus, dass eine Quote von mindestens 80 Prozent erreicht sein müsste, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen. Jede Impfung mehr helfe, die Sorge mit Blick auf den Herbst etwas zu lindern, sagt der Heidelberg-Personalchef.

Skeptisch ist er mit Blick auf das, was nach der Urlaubszeit kommt. Man könne niemandem vorschreiben, wo er Urlaub mache, so Felder. "Wir können nur appellieren, sich vernünftig, rücksichtsvoll und verantwortungsvoll zu verhalten – für sich, die eigene Familie und damit in der Folge auch für den Betrieb."

Der Personalchef hofft, dass mit Aktionen der Landkreise und Kommunen, die nun dezentrale Impfzentren in Fußgängerzonen, in Einkaufsmärkten oder vor Kinos erreichten, auch noch die erreicht werden könnten, "die sich bisher – warum auch immer – nicht durchringen konnten, einen Impftermin zu machen."

In Deutschland hatte man sich viel versprochen vom Einstieg der Unternehmen in die Impfkampagne. Von einem "Impfturbo", der gezündet werden sollte, war im Frühjahr die Rede. Zahlreiche Unternehmen bekundeten ihre Bereitschaft – darunter auch SAP und BASF – und bauten, ähnlich wie Heidelberger Druckmaschinen, Impfzentren auf. Doch zunächst wurden sie von der Politik ausgebremst. Ende April appellierte Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer in einem offenen Brief an den baden-württembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die Unternehmen schnell in die Impfkampagne einzubeziehen. "Je schneller und je mehr Menschen geimpft werden, desto rascher und steiler kann es auch wirtschaftlich wieder aufwärts gehen", schrieb er und fügte hinzu: "Wir sind bereit."

Doch erst ab Anfang Juni durften die Betriebsärzte als "dritte Säule" neben Impfzentren und Hausärzten mit den Impfungen beginnen. Mitte Juni beteiligte sich laut einer Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ein Viertel der Betriebe, die über einen Betriebsarzt verfügen, an der Kampagne. Die scheint ihren Höhepunkt jedoch schnell überschritten zu haben. In vielen Betrieben sei die Zahl der Impfungen eher niedrig ausgefallen und habe nach einem Monat bereits deutlich nachgelassen, berichtete tagesschau.de kürzlich. So hätten die Betriebsärzte für die 29. Kalenderwoche (19. bis 25. Juli) laut Bundesgesundheitsministerium nur noch 292.500 Impfdosen bestellt – gut 40 Prozent weniger als jeweils in den beiden Vorwochen. Zudem berichteten einige Betriebsärzte inzwischen von einer Überversorgung, erklärte Anette Wahl-Wachendorf vom Verband der Betriebsärzte (VDBW), weil sich die Lieferung von Impfdosen weitgehend entspannt habe. Viele Unternehmen gingen daher dazu über, auch Angehörigen ihrer Beschäftigten ein Impfangebot zu machen.

Eine Ursache für die abnehmende Nachfrage im Heideldruck-Impfzentrum sieht Personalchef Felder darin, dass bis zum späten Start der Kampagne in den Betrieben etliche Mitarbeiter bereits andere Optionen genutzt hatten. Dennoch ist er zufrieden mit der Kampagne und deren Verlauf. Jeder Mitarbeiter habe die Möglichkeit erhalten, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Und alle Impfungen, die in den Betrieben vorgenommen worden seien, hätten zur Entlastung der ärztlichen Infrastruktur beigetragen. "Es war glaube ich richtig, die Betriebsärzte massiv mit einzuplanen", meint Felder.

Zuletzt habe man noch einmal an die Beschäftigten appelliert: "Lasst euch impfen!", so Felder – mit überschaubarer Resonanz. "Wir sind also quasi mit der Impfkampagne durch." Die Infrastruktur aber lässt das Unternehmen bestehen – für den Fall, dass es Auffrischungsimpfungen geben wird. "Wir sind gewappnet", sagt Felder.