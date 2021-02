Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) verkauft die Print Media Academy (PMA) gegenüber des Heidelberger Hauptbahnhof an eine luxemburgische Investmentgesellschaft. Ein entsprechender Kaufvertrag sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit dem Verkauf mache man den Weg frei für eine neue, zukunftsweisende Nutzung des Gebäudes an einem zentralen Standort in der Stadt. Heideldruck erziele damit einen Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. "Als agiles, modernes Unternehmen setzt Heidelberg auf kurze Wege und effizient genutzte Flächen", heißt es in einer Presseinformation. Dazu gehöre, dass die Mitarbeiter räumlich am zentralen Standort in Wiesloch/Walldorf so eng wie möglich zusammenrücken.

"Die Veräußerung der PMA ist für uns der nächste logische Schritt auf unserer Agenda. Uns ist bewusst, dass der Verkauf Signalwirkung hat: Wir bleiben aber der Stadt als auch der Region künftig eng verbunden. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass der Eigentümerwechsel neue, vielfältige Perspektiven für die Stadt und die Menschen vor Ort eröffnet", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. "Mit dem Erlös aus dem Verkauf können wir in dem anhaltend herausfordernden Covid-19-Umfeld unsere Liquidität abermals stärken und durch künftige Kosteneinsparungen unsere finanzielle Stabilität nachhaltig weiter erhöhen."

Heidelberg werde seinen Firmensitz und seine Repräsentanz in angemieteten Räumen in der PMA behalten und damit auch künftig unternehmensrelevante Entscheidungen in der Stadt treffen, unter anderem im Rahmen von dort stattfindenden Gremiensitzungen.

Heideldruck hatte das prestigeträchtige Gebäude erst 2017 selbst erworben (zuvor war man Mieter) und wollte es eigentlich als Symbol für das Unternehmen in Heidelberg erhalten. Der Betrieb galt wegen der vielen Veranstaltungen auch von externer Seite als kostendeckend, knapp 100 Mitarbeiter des Druckmaschinenbauers sollten nach ursprünglicher Planung hier dauerhaft ihren Arbeitsplatz haben. Doch mit den coronabedingten Veranstaltungsverboten zog Heideldruck schon im vergangenen Jahr seine Mitarbeiter aus der PMA ab. Mittlerweile ist der Heidelberger Softwareentwickler sovanta AG des früheren SAP-Vorstandsmitglieds Claus Heinrich Mieter in dem Gebäude.

Heideldruck ist dagegen heute mit keinen Mitarbeitern mehr in Heidelberg vertreten. Der Druckmaschinenbauer beschäftigte einst mehr als 1500 Mitarbeiter in Heidelberg, hauptsächlich in der Verwaltung und der Entwicklung. Um die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu verbessern und Geld zu sparen begann der Druckmaschinenbauer 2014 mit dem inzwischen abgeschlossenen Umzug ins Montagewerk nach Wiesloch.

Zudem steckt Heideldruck – auch unter Druck der nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Lage – mitten in einer Neuordnung. Bestimmte, nicht mehr lukrative Baureihen stellte der Konzern bereits ein, dadurch freigewordenen Flächen im Wieslocher Stammwerk hat das Unternehmen gerade für rund 50 Millionen Euro an den belgischen Immobilienentwickler VGP verkauft. Dieser will noch in diesem Jahr auf den rund 130.000 Quadratmetern mit dem Bau erster Gebäude beginnen und etwa 500 neue Arbeitsplätze schaffen. Weitere Flächen in Wiesloch stehen zu Verkauf.

Heideldruck ist gerade während der Corona-Krise dringend auf Liquidität angewiesen. Einen Rückschlag erlitt der Druckmaschinenbauer gerade erst durch den gescheiterten Verkauf der Gallus-Gruppe, der eigentlich 120 Millionen Euro einbringen sollte. Ein Unternehmenssprecher hatte allerdings betonte, dass der gescheiterte Verkauf keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben werde und Heideldruck weiter davon ausgehe, die Ziele für das Geschäftsjahr 2020/21 (bis 31. März 2021) zu erreichen.

Update: Dienstag, 2. Februar 2021, 10.32 Uhr

Print Media Academy in Heidelberg kurz vor dem Verkauf

Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Print Media Academy (PMA) gegenüber dem Heidelberger Hauptbahnhof steht kurz vor dem Verkauf. "Wir befinden uns auf der Zielgeraden", bestätigte ein Sprecher des aktuellen Eigentümers, der Heidelberger Druckmaschinen AG, am Montag in Wiesloch. Details wie Käufer oder Preis wollte er noch nicht nennen. Die PMA ist das letzte, mit dem Heideldruck in der Stadt, die dem Unternehmen seinen Namen gegeben hat, noch vertreten ist.

Der traditionsreiche Druckmaschinenbauer nutzt das imposante Gebäude mit dem stählernen Pferd, das der frühere Konzernchef Hartmut Mehdorn errichten ließ, hauptsächlich für verschiedene Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Beschränkungen derzeit praktisch nicht mehr stattfinden können. Bereits im vergangenen Sommer hatte Heideldruck daher angekündigt, dass für die PMA "alle Optionen auf dem Tisch" lägen und man sich bei entsprechendem Interesse auch einen Verkauf vorstellen könne. Das gestaltete sich zwischenzeitlich allerdings als schwierig, Büroimmobilien sind aktuell weniger begehrt, da Unternehmen aufgrund des Trends zum mobilen Arbeiten ihren Platzbedarf reduzieren. Zudem ist die PMA wegen ihrer luftigen Bauweise im Innern nicht so einfach nutzbar.

Heideldruck hatte das prestigeträchtige Gebäude erst 2017 selbst erworben (zuvor war man Mieter) und wollte es eigentlich als Symbol für das Unternehmen in Heidelberg erhalten. Der Betrieb galt wegen der vielen Veranstaltungen auch von externer Seite als kostendeckend, knapp 100 Mitarbeiter des Druckmaschinenbauers sollten nach ursprünglicher Planung hier dauerhaft ihren Arbeitsplatz haben. Doch mit den coronabedingten Veranstaltungsverboten zog Heideldruck schon im vergangenen Jahr seine Mitarbeiter aus der PMA ab. Mittlerweile ist der Heidelberger Softwareentwickler sovanta AG des früheren SAP-Vorstandsmitglieds Claus Heinrich Mieter in dem Gebäude.

Heideldruck ist dagegen heute mit keinen Mitarbeitern mehr in Heidelberg vertreten. Der Druckmaschinenbauer beschäftigte einst mehr als 1500 Mitarbeiter in Heidelberg, hauptsächlich in der Verwaltung und der Entwicklung. Um die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu verbessern und Geld zu sparen begann der Druckmaschinenbauer 2014 mit dem inzwischen abgeschlossenen Umzug ins Montagewerk nach Wiesloch.

Zudem steckt Heideldruck – auch unter Druck der nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Lage – mitten in einer Neuordnung. Bestimmte, nicht mehr lukrative Baureihen stellte der Konzern bereits ein, dadurch freigewordenen Flächen im Wieslocher Stammwerk hat das Unternehmen gerade für rund 50 Millionen Euro an den belgischen Immobilienentwickler VGP verkauft. Dieser will noch in diesem Jahr auf den rund 130.000 Quadratmetern mit dem Bau erster Gebäude beginnen und etwa 500 neue Arbeitsplätze schaffen. Weitere Flächen in Wiesloch stehen zu Verkauf.

Heideldruck ist gerade während der Corona-Krise dringend auf Liquidität angewiesen. Einen Rückschlag erlitt der Druckmaschinenbauer gerade erst durch den gescheiterten Verkauf der Gallus-Gruppe, der eigentlich 120 Millionen Euro einbringen sollte. Ein Unternehmenssprecher hatte allerdings betonte, dass der gescheiterte Verkauf keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben werde und Heideldruck weiter davon ausgehe, die Ziele für das Geschäftsjahr 2020/21 (bis 31. März 2021) zu erreichen.