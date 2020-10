Wiesloch/Walldorf. (kla) Heidelberger Druckmaschinen bringt die nächste Generation seiner Wallbox auf den Markt. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Seit 2018 bietet Heideldruck die Ladestation für Hybrid- und E-Autos an – bisher vor allem für Privatkunden, die damit ihr Fahrzeug in der heimischen Garage oder im Carport laden können.

Nun nimmt der Druckmaschinenbauer weitere Abnehmer in den Blick: gewerbliche Kunden wie Vermieter oder Wohnungsgesellschaften, Arbeitgeber, Hotels oder Restaurants. Kunden also, für die es wichtig ist, am selben Ort mehrer Autos gleichzeitig laden zu können. Dementsprechend verfügt die neue Heidelberg Wallbox Energy Control laut Mitteilung über ein integriertes Lastmanagement, das dafür sorgt, dass sich die verfügbare Ladeleistung optimal auf bis zu 16 Hybrid- oder Elektrofahrzeuge verteilt. Aus Sicht des Unternehmens bietet sie sich damit an für Mehrfamilienhäuser, in Garagen mit mehreren Parkplätzen sowie auf Firmen- und Hotelparkplätzen.

"Mittlerweile haben sich Heidelbergs Ladesysteme im Markt für Elektrofahrzeuge fest etabliert", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Heidelberger Druckmaschinen, Rainer Hundsdörfer. "Viele und vor allem gewerbliche Anwender warten zudem bereits auf die weiterentwickelte Ladetechnologie mit integriertem Lastmanagement." Die Absatzchancen für die neue Generation der Ladestation bezeichnet ein Unternehmenssprecher als hoch. Unter anderem sei man bereits mit Verbänden im Gespräch. 30.000 Wallboxen will das Unternehmen bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres (31. März) abgesetzt haben. Wie viele bislang verkauft wurden, verrät er nicht. Doch gehe man davon aus, dass die Zahl im nächsten Jahr im zweistelligen Bereich wachsen werde.