Von Barbara Klauß und Matthias Kros

Heidelberg. Nach rund eineinhalb Jahren ist der Heidelberger Druckmaschinen AG die Rückkehr in das Kleinwertesegment S-Dax der Deutschen Börse gelungen. Das teilte die Deutsche Börse am Freitagabend nach einer außerordentlichen Überprüfung der Zusammensetzung ihrer Indizes mit. Heideldruck ersetzt demnach die Hensoldt AG. Die Wieslocher gelten schon seit längerem als aussichtsreiche Anwärter für den Aufstieg, waren bei der letzten Überprüfung Anfang September aber knapp gescheitert.

"Die Rückkehr in den S-Dax ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich", erklärte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen, am Abend laut Mitteilung. Sie sei sowohl Bestätigung für die erfolgreiche Transformation des Unternehmens in den letzten Quartalen als auch Ansporn, weiter alles zu tun, "damit alle unsere Stakeholder von unserer positiven Entwicklung durch nachhaltige Wertsteigerungen profitieren", fügte er hinzu.

Der Druckmaschinenbauer steckt nach Jahren der Krise mitten im Umbau hin zum Technologieunternehmen. Neben dem profitablen Kerngeschäft mit Bogenoffsetdruckmaschinen setzt das Unternehmen nun auch auf digitale Geschäftsmodelle, auf eine eigene Branchenplattform, auf gedruckte Elektronik und neue Angebote – wie das boomende Geschäft mit Ladestationen für E-Autos (Wallboxen). Zudem zeigt ein umfangreiches Sparprogramm mit Stellenabbau sowie der Veräußerung von Gebäuden, Flächen und Randaktivitäten deutliche Wirkung.

Erst im März 2020 war Heideldruck aus dem S-Dax abgestiegen und ist seither in keinem Segment der Deutschen Börse mehr vertreten gewesen. Damals war der Kurs der Anteilsscheine an dem Traditionsunternehmen auf 77 Cent abgesunken, inzwischen ist er Dank wieder besser laufender Geschäfte auf mehr als 2,60 Euro gestiegen. Die Marktkapitalisierung hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdreifacht und liegt nun bei über 700 Millionen Euro.

Dieser Börsenwert ist ein entscheidendes Kriterium für die Aufnahme in einen Aktienindex. Der Kleinwerteindex S-Dax umfasst 70 Werte (darunter zum Beispiel Bilfinger oder Südzucker aus Mannheim). Neben dem Aufstieg der Heidelberger Druckmaschinen gab die Deutsche Börse am Abend weitere Änderungen bekannt: Demnach ersetzt die Vitesco Technologies Group im S-Dax home24 sowie GFT Technologies die Westwing Group. Zudem wird die Deutsche Wohnen in den M-Dax aufgenommen, zooplus scheidet aus diesem Index aus.

Direkte Auswirkungen auf die Unternehmen hat die Aufnahme in einen Index nicht. Wichtig ist sie vor allem für Fonds, die Indizes nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Zudem werden die in den Indizes vertretenen Unternehmen in der Regel in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen.

Bei Heidelberger Druckmaschinen betrachtet man die sehr deutliche Aufwärtsentwicklung des Aktienkurses laut Mitteilung vom Freitag als Bestätigung der erfolgreichen Transformation des Konzerns zu einem profitabel wachsenden Technologieunternehmen. Auch in Zukunft wolle das Unternehmen durch die Umsetzung der Strategie an diese Entwicklung anknüpfen, hieß es.

Allerdings liegt der derzeitige Aktienkurs noch immer deutlich unter Höchstwerten von vor gut 20 Jahren, als die Papiere über 70 Euro wert waren und die Aktie sogar als Anwärter für einen Platz im Leitindex Dax gehandelt wurden. Nach Jahren der Krise verlor der Maschinenbauer 2012 jedoch zunächst seinen Platz im M-Dax und stieg damals in den S-Dax ab.