Heidelberg. (mk) Die Verantwortlichen der Heidelberger Druckmaschinen AG blicken mit Sorge auf Tianjin. In der Pekinger Nachbarstadt war am Wochenende der erste lokale Ausbruch der Omikron-Variante des Corona-Virus in China festgestellt worden. Am Montag stieg die Zahl der Fälle von 20 auf 40 an. Heideldruck betreibt in Tianjin ein Produktions-Joint-Venture namens "HeiMaster" mit dem chinesischen Partner Masterwork. Seit dem vergangenen Jahr werden hier Druckmaschinenteile für das Heideldruck-Werk in Qingpu nahe Schanghai gefertigt. Hinzu kommt noch ein Masterwork-Produktionswerk, dessen Produkte Heideldruck außerhalb Chinas vertreibt. Insgesamt sind in Tianjin rund 650 Mitarbeiter beschäftigt. "Derzeit läuft die Produktion noch", sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Gewissheit, wie es weitergehe, erwarte man erst am Mittwoch, wenn die Ergebnisse der groß angelegten Corona-Tests vorlägen.

In Tianjin werden seit Sonntag alle 15 Millionen Einwohner getestet. Die Bewohner wurden zudem aufgefordert, die Stadt nicht ohne triftigen Grund zu verlassen. Auch müssen sie dafür einen negativen PCR-Test innerhalb von 48 Stunden nachweisen.

Die schätzungsweise 100.000 Pendler, die im 100 Kilometer entfernt gelegenen Peking arbeiten, wurden aufgefordert, von Zuhause aus zu arbeiten. Die Hauptstadt errichtete Checkpoints, um den Zugang zu kontrollieren.

Der Omikron-Ausbruch in Tianjin wurde auf eine Kinderbetreuungsstätte und eine Grundschule im Stadtbezirk Jinnan zurückgeführt. Erst wurden zwei Omikron-Fälle entdeckt, dann 18 weitere Infektionen. Bis Sonntagabend waren insgesamt 40 Fälle gezählt, wie die "China Daily" berichtete. Es wurde nicht ausdrücklich aufgeschlüsselt, wie viele davon Omikron-Infektionen waren. Aber zu Beginn war schon von einer Mehrzahl die Rede. Betroffen sind vor allem Grund- und Mittelschüler sowie Familienmitglieder. Rund 75.000 Menschen wurden daraufhin unter Quarantäne gestellt, wie die "Global Times" berichtete.