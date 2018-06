Von Thomas Veigel

Heidelberg. Nach der Bilanzpressekonferenz der Heidelberger Druckmaschinen AG im Juni des vergangenen Jahres schien die Welt wieder in Ordnung. Der neue Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer versprach eine Umsatzsteigerung auf drei Milliarden Euro und einen Gewinn in dreistelliger Millionenhöhe - allerdings erst in fünf Jahren.

Ganz unlogisch erschien die Prognose nicht. Trotz aller Unsicherheiten, die Voraussagen in eine fernere Zukunft sowieso haben. Nach fünf Jahren Krise und Sanierung, der rund 5000 Arbeitsplätze zum Opfer fielen, folgten fünf Jahre der Neuorientierung. Nun gab Hundsdörfer also im Juni 2017 den Startschuss für eine Ära profitablen Wachstums. Die Analysten der Banken und Investmenthäuser applaudierten. Es hagelte etwa zehn Kaufempfehlungen für die Aktie, als Kursziele wurden drei und vier Euro genannt. Die Aktie stieg steil, bis auf 3,60 Euro im vergangenen Oktober.

Nur ein Analyst stimmte nicht ein in den allgemeinen Jubel. Henning Breiter von der Privatbank Hauck & Aufhäuser senkte den Daumen. Vor einem Jahr, am 28. Juni 2017, als der Kurs fast schon drei Euro erreicht hatte, kassierte er seine bisherige Kaufempfehlung vom Februar und nannte als Kursziel 2,40 Euro. Sein Hauptargument: "Die mittelfristigen Ziele des Druckmaschinenherstellers erscheinen zu optimistisch." Im November, nach den Halbjahreszahlen, senkte er das Kaufziel auf 2,30. Angesichts gedämpfter Auftragseingänge und Umsätze scheine das Umsatzziel des Druckmaschinenherstellers außer Reichweite zu geraten, schrieb Henning Breiter in einer Studie. Ein nötiges Umsatzwachstum von zwei Prozent im zweiten Halbjahr sei aus seiner Sicht unerreichbar.

Er sollte Recht behalten: Der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr sank und das Kursziel von 2,30 Euro wurde am Donnerstag erreicht. Die Aktie beendete den Xetra-Handel bei 2,28 Euro. Zuletzt hatte sich Henning Breiter in der vergangenen Woche zu Wort gemeldet und die Aktie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 2,30 Euro belassen. Die Rückschlagsrisiken des aktuellen Kurses stufte er als gering ein. Er habe aber weiter seine Bedenken hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Maschinenbauers.

Bei der Bilanzpressekonferenz am 12. Juni hatte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer die mittelfristigen Prognosen bekräftigt. Auch die Strategie mit dem Schwerpunkt Digitalisierung sei sicher. Die Aktie ging dennoch auf Talfahrt, auch weil die Aussichten für das - tatsächlich absehbare - laufende Geschäftsjahr von einem bisher positiv gestimmten Analysten als "unambitioniert" empfunden wurden. Mittlerweile kam fast Panik auf an der Börse, die Anleger schienen die Aktie aufzugeben.

Für den herben Rückschlag, den die Aktie nicht zum ersten Mal erlebt, gibt es aber noch andere Gründe. Das sind die Leerverkäufer. Mit mehr als elf Prozent der Aktien sind die Leerverkaufs-Positionen auf einem Rekordhoch, zehn Hedge Fonds halten Positionen zwischen 0,52 und 4,73 Prozent. Fünf Leerverkäufer haben ihre Positionen in den vergangenen Tagen erhöht, einer hat sie gesenkt. Veröffentlicht werden Positionen erst ab 0,5 Prozent. Wahrscheinlich gibt es auch noch weitere Leerverkäufer, die sich unter dieser Schwelle bewegen.

Die Wirkung der Leerverkäufer beschrieb ein Aktionärssprecher bei der letzten Hauptversammlung: Erst wenn sich die Leerverkäufer zurückzögen, würde der Kapitalmarkt daran glauben, dass das Unternehmen den Weg in eine profitable Zukunft tatsächlich schaffen würde. Die Shorties glauben das nicht, die Zahl der Ungläubigen ist sogar noch gewachsen.

Wie geht es weiter? Das Unternehmen muss liefern - wie es schon oft versprochen wurde. Umsatz und Gewinn sollten in diesem Jahr steigen, sonst könnte der Kurs weiter in den Keller gehen.

Oder die Leerverkäufer steigen aus, weil sie beim aktuellen Kurs Gewinne einfahren können. Für den Hedge Fonds Immersion Capital, der seit fast zweieinhalb Jahren die größte Position mit fast fünf Prozent hält, reicht es noch nicht ganz. Die Engländer machen Gewinn, wenn sie die Aktien bei etwa 2,10 Euro kaufen könnten. Weit davon entfernt ist der Kurs nicht.