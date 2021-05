Von Thomas Veigel

Wiesloch. Die Preis steigen auf breiter Front. Die Pandemie mit den unterschiedlichsten Auswirkungen auf die Wirtschaft ist genauso dafür verantwortlich wie die in vielen Branche gestiegene Nachfrage bei gleichzeitigen Lieferproblemen für zahlreiche Rohstoffe und Teile. Deshalb hat die Heidelberger Druckmaschinen AG angekündigt, wegen "überproportional stark ansteigender" Rohstoffkosten die Preise für alle Maschinen "moderat" zu erhöhen. Wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage sagte, erlebe man Preiserhöhungen in einer Sprunghaftigkeit und Kurzzeitabfolge wie selten zuvor. Zu den stark gestiegenen Stahlpreisen – der Preis für Bleche hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt – kämen Lieferprobleme, unter anderem bei Computer-Chips. Die Produktion von Heidelberg sei aber derzeit nicht beeinträchtigt.

Die Fragilität des weltumspannenden Lieferketten-Netzwerks nimmt zum Teil bedrohliche Ausmaße an. Die möglichen Auswirkungen des sprichwörtlichen Sackes Reis, der in China umfällt, kann man sich mittlerweile gut vorstellen. Das Containerschiff, das sich im Suez-Kanal quer gestellt hat, deutet nur an, was sonst noch alles passieren könnte, das die weltweite Arbeitsteilung noch stärker behindern würde.

"Die aktuelle Preisentwicklung von Rohstoffen zeigt eine noch nie da gewesene Dynamik nach oben", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens laut Pressemitteilung. "Vor allem durch die hohe Nachfrage aus China sowie dem globalen Megathema Elektromobilität sind die Beschaffungskosten kurzfristig deutlich angestiegen."

Für Hundsdörfer ist die Preiserhöhung "eine Investition in die Zukunft". Damit werde es dem Unternehmen ermöglicht, die Innovationsführerschaft im Druckmaschinenmarkt weiter auszubauen. Die letzten Neuerungen betreffen unter anderem die Cloud-Anbindung aller Druckmaschinen der Speedmaster-Reihe. Das Angebot an von cloudbasierten Softwarelösungen wachse ständig. Innovationen im Bereich intelligenter Assistenzsysteme und künstlicher Intelligenz würden zeigen, was heute schon möglich seiund wo die Entwicklung in den kommenden Jahren hingehen werde.

Einen Blick in die Zukunft wird das Unternehmen ihren Kunden am 23. Juni bei einem internationalen digitalen Kundenevent gewähren. Unter dem Motto "It’s Showtime" sollen zahlreiche Weiterentwicklungen und Neuheiten gezeigt werde. Parallel startet am 23. Juni in Peking die "China Print", die größte Branchenmesse in diesem Jahr. Die Nachfrage nach Druckmaschinen ist zuletzt gestiegen, vor allem in China wird eifrig bestellt. Das Geschäft im Reich der Mitte boomt, für die fünftägige Messe werden volle Hallen erwartet.

Kurz vor der Bilanzpressekonferenz wollte der Unternehmenssprecher keine Aussage über die Aussichten für das im April begonnene laufende Geschäftsjahr machen. Immerhin das: Der positive Trend des vierten Quartals scheine sich fortzusetzen.

Die Kunde hat sich auch schon an der Börse herumgesprochen, die Aktie hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Zum einen ist der Kursanstieg auf Fantasien in Sachen Elektromobilität begründet. Hier ist dem Unternehmen mit den privaten Ladestationen, den Wallboxen, der seit Jahren geforderte Einstieg in ein Geschäft außerhalb des tendenziell weiter schrumpfenden Stammgeschäfts gelungen. Zum anderen sieht der Kapitalmarkt aber die Chance, dass Heidelberg auch mit Druckmaschinen in absehbarer Zeit wenigstens ein bisschen Geld verdienen kann.