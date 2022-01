Von Matthias Kros

Heidelberg. Die jüngsten Unruhen in Kasachstan haben auch die Wirtschaft in Unruhe versetzt. "Die deutsche Wirtschaft blickt mit großer Sorge auf die aktuelle Situation in Kasachstan. Wir fordern dringend dazu auf, auf Gewalt zu verzichten und eine friedliche Beilegung des Konflikts anzustreben", sagte Oliver Hermes, Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und Honorarkonsul des Landes Kasachstan in Dortmund, gegenüber "tagesschau.de". Auslöser der massiven Proteste in der vergangenen Woche waren gestiegene Gaspreise. Später weiteten sich die Proteste zu regierungskritischen Demonstrationen und Unruhen im ganzen Land aus. Dutzende Menschen wurden getötet, Hunderte weitere verletzt. Rund 10.000 Menschen wurden festgenommen.

Die rohstoffreiche Ex-Sowjetrepublik ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Zentralasien. Auch Konzerne der Rhein-Neckar-Region sind vor Ort vertreten: Der Baustoffkonzern HeidelbergCement beispielsweise betreibt in Kasachstan drei Zementwerke und beschäftigt im Land etwa 1200 Menschen. Sie alle "waren und sind sicher", betonte ein Sprecher am Donnerstag in Heidelberg. "Es gab während der sozialen Unruhen vergangene Woche keine Probleme mit der Stromversorgung oder Logistik. Unsere Anlagen liefen planmäßig und störungsfrei weiter. Es kam zu keinerlei Beschädigungen oder Problemen".

Allerdings habe in der vergangenen Woche das Internet in Kasachstan nicht funktioniert. "Dies hatte zur Folge, dass unsere Mitarbeitenden im Homeoffice nur eingeschränkt arbeiten und HeidelbergCement vor Ort keine Bestellungen über das Internet entgegennehmen konnte", so der Sprecher. Mittlerweile funktioniere das Internet aber wieder stundenweise. "Unsere Mitarbeitenden kehren Schritt für Schritt zurück zum regulären Alltag zurück. Der Service vor Ort, insbesondere Zementlieferungen, wurden Montag dieser Woche wieder aufgenommen".

In der Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel befand sich Kasachstan 2020 dem Statistischen Bundesamt zufolge auf Platz 53. Im Pandemiejahr war der Handelsumsatz allerdings auf nur noch rund 3,86 Milliarden Euro gesunken.

Auch der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat Beschäftigte im Land und ist entsprechend wachsam: "Wir beobachten die Gesamtsituation in Kasachstan sehr genau", erklärte eine Sprecherin am Donnerstag in Ludwigshafen. "Der Status der BASF ist im Land stabil. Keiner unserer Mitarbeitenden oder Familienangehörigen wurde festgenommen oder verletzt. Es wurden angemessene Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit und den Betrieb unserer Mitarbeitenden zu gewährleisten".

BASF ist den Angaben zufolge seit 1992 in Kasachstan aktiv und gehört zu den ersten ausländischen Unternehmen dort. Heute ist der Chemiekonzern durch die LLP BASF Central Asia mit Hauptsitz in Almaty vertreten und beschäftigt 48 Mitarbeitende, einschließlich Kontraktoren. Man unterhalte langjährige Geschäftsbeziehungen zu großen Unternehmen in Schlüsselindustrien wie Landwirtschaft, Öl und Gas, Futtermittel und Chemie, erklärte die Sprecherin. Allerdings habe BASF keine Produktionsstätten in Kasachstan. Der Umsatz in Zentralasien belief sich im Jahr 2021 auf vergleichsweise bescheidene 54 Millionen Euro.