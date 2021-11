Ein Mitarbeiter montiert in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Druckwerk vom Typ Speedmaster XL 106. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Wiesloch-Walldorf. "Es läuft bei Heidelberger Druckmaschinen", meint der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer. "Und zwar genau so, wie wir das versprochen haben." Das operative Ergebnis habe sich wesentlich verbessert, die weltweiten Probleme mit den Lieferketten habe man im Griff, die Nachfrage im Kerngeschäft steige, erklärt der Heideldruck-Chef am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres. Zudem stimmen ihn die Fortschritte optimistisch, die der Druckmaschinenbauer in neuen Wachstumsfeldern macht – etwa bei den digitalen Geschäftsmodellen oder mit Angeboten abseits des traditionellen Geschäfts, wie etwa Ladestationen für E-Autos (Wallboxen). Und so bestätigt das Management den im August angehobenen Ausblick fürs Gesamtjahr – trotz der weltweiten Rohstoffknappheit, der Logistik-Probleme und der Unwägbarkeiten in der Covid-19-Pandemie.

Den Einbruch zu Beginn der Corona-Krise hat Heideldruck weiter hinter sich gelassen. In fast allen Regionen erholten sich die Märkte zunehmend, wie Hundsdörfer erklärt. Vor allem aus China und Zentraleuropa vermeldet das Unternehmen eine starke Nachfrage. So lag der Auftragseingang Ende September mit 1245 Millionen Euro deutlich über dem pandemiebedingt niedrigen Vorjahreswert (864 Millionen Euro). Der Auftragsbestand übersteigt mit 886 Millionen Euro sogar das Vorkrisenniveau.

Zum guten Ergebnis hat auch ein strikter Sparkurs beigetragen: Im März 2020 hatte das kriselnde Unternehmen ein Sanierungsprogramm aufgelegt, das fast 2000 Stellen kostete. Zudem trennt sich Heideldruck von Flächen und Randaktivitäten und konzentriert sich auf das profitable Kerngeschäft mit Bogenoffsetmaschinen. Im zurückliegenden halben Jahr habe das Unternehmen nun von einer stark verbesserten Kosteneffizienz profitiert, meint Hundsdörfer. Zudem spülte der docufy-Verkauf mehr als 20 Millionen Euro in die Kasse. Durch die Neuausrichtung erwartet Heideldruck für das Geschäftsjahr 2022/2023 Kosteneinsparungen von mehr als 170 Millionen Euro.

Und so kann Finanzvorstand Marcus Wassenberg einen weiteren Erfolg vermelden: "Wir haben zum Halbjahr die Nettofinanzverschuldung vollständig abgebaut", sagt er. Auch der Free Cashflow sei auf 74 Millionen Euro verbessert worden. "Das hat es bei Heidelberg seit vielen Jahren nicht mehr gegeben."

Etwas getrübt wird der Optimismus durch den weltweiten Materialmangel, der sich auch in den Preisen niederschlägt, und Probleme in den Lieferketten. Doch habe man das gut im Griff, betont der Vorstandsvorsitzende. Heideldruck profitiere hier von einer hohen Fertigungstiefe – also davon, dass ein Großteil der benötigten Teile vom Unternehmen selbst hergestellt wird. Zudem kämen Heideldruck die langjährigen Beziehungen zu den Lieferanten zugute. "Bislang haben wir es geschafft, jede Maschine pünktlich fertig zu stellen", sagt Hundsdörfer. Auslieferungen aber könnten sich aufgrund fehlender Container leicht verzögern.

Allerdings müsse man die Entwicklungen hier genau im Auge behalten, fügt Finanzchef Wassenberg hinzu – auch mit Blick auf die Situation im Stammwerk in Wiesloch-Walldorf. Kürzlich erst hatte Heideldruck angekündigt, die Kurzarbeit dort nach mehr als zwei Jahren beenden zu wollen. Derzeit sind Wassenberg zufolge noch 880 Mitarbeiter davon betroffen. Angesichts der Auftragslage glaube man, die Maßnahme nun auslaufen lassen zu können, so Wassenberg. Voraussetzung ist allerdings, dass sich der Materialmangel nicht weiter verschärft.

Insgesamt aber sehen die Vorstände das Unternehmen auf einem sehr guten Weg. Große Hoffnung setzen sie unter anderem in die digitalen Geschäftsmodelle. Am Montag erst verkündete Heideldruck eine Partnerschaft mit dem Versicherer Munich Re beim Subskriptionsgeschäft, die der Finanzvorstand als "Gamechanger" bezeichnet. Bei dieser Art Abo-Modell, bei dem Kunden die Druckmaschine nicht kaufen, sondern fürs Druckvolumen zahlen, übernimmt künftig Munich Re die Investition der Maschine. So müsse Heideldruck sie nicht in die eigene Bilanz nehmen, erklärt Wassenberg. Das werde das Subskriptionsgeschäft deutlich voranbringen.