Region Schönbrunn. (pm/red) Die Bodenschutzkalkung im Kleinen Odenwald geht weiter. Das teilte das Forstamt in einer Pressemitteilung mit. Im Laufe des Monats sollen insgesamt 140 Hektar im Im Wald der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei zwischen Waldwimmersbach und Haag, rund um den "Steinernen Tisch", gekalkt werden.

Diesmal jedoch erfolgt diese Schutzmaßnahme für den Wald nicht