Freitag, 15. August 2025

Plus Region Schönbrunn

Diesmal kommt die Schutzkalkung nicht aus der Luft

Rund 140 Hektar Wald sollen gekalkt werden. Dafür kommen normalerweise Helikopter zum Einsatz.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 56 Sekunden
Der Kalk wird von einem Unimog aus in den Wald geblasen. Foto: Landesforstverwaltung

Region Schönbrunn. (pm/red) Die Bodenschutzkalkung im Kleinen Odenwald geht weiter. Das teilte das Forstamt in einer Pressemitteilung mit. Im Laufe des Monats sollen insgesamt 140 Hektar im Im Wald der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei zwischen Waldwimmersbach und Haag, rund um den "Steinernen Tisch", gekalkt werden.

Diesmal jedoch erfolgt diese Schutzmaßnahme für den Wald nicht

