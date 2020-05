Von Matthias Kros

Heidelberg. Deutschlands größte private Sendergruppe ProSiebenSat.1 rechnet wegen der Corona-Krise mit einer langen Flaute auf dem Werbemarkt und kann sich deshalb sogar den Verkauf von Beteiligungen vorstellen. Zu den Tochterunternehmen des Senders gehört seit 2015 auch das Vergleichsportal Verivox in Heidelberg. Dessen Chef, Jörn Taubert, zeigt sich aber gelassen.

Herr Taubert, macht Ihnen die Lage bei Ihrem Haupteigentümer Sorgen?

Natürlich gibt es viele Verbindungen zwischen uns, aber direkte Auswirkungen erwarten wir nicht. Am Ende des Tages macht ProSiebenSat.1 sein Geschäft und wir machen unseres.

Also lässt ProSiebenSat.1 Sie an der langen Leine?

Sicher will der Sender eine Wertentwicklung bei uns sehen, aber solange wir die abliefern, behalten wir Eigenständigkeit in unseren Entscheidungen.

Senderchef Rainer Beaujean hat aber für die Zeit nach der Krise Verkäufe von Beteiligungen angekündigt – wenn der Preis stimmt. Dabei nennt er speziell die E-Commerce-Sparte Nucom, zu der auch Verivox gehört. Fühlen Sie sich nicht angesprochen?

Grundsätzlich ist es etwas ganz Normales, das Käufe und Verkäufe stattfinden. Wir sind also nicht überrascht. Es war auch immer klar, dass nach einer bestimmten Wertentwicklung über einen Verkauf nachgedacht wird. Herr Beaujean hat sich aber ausdrücklich gegen Notverkäufe ausgesprochen. Für Verivox wird sich erstmal nichts ändern.

Rechnen Sie also nicht damit, dass ProSiebenSat.1 bei Ihnen aussteigt?

Ich glaube es nicht. Es ist jedenfalls kein Ad-hoc-Thema.

Wer käme denn langfristig als Käufer infrage?

Da gibt es verschiedene Optionen. Es könnte einen weiteren Finanzinvestor geben wie General Atlantic, der seit 2018 ein Viertel an Nucom hält. Auch ein Börsengang wäre denkbar.

Ist Verivox denn eine gute Partie?

Sicher, wir sind sehr profitabel und haben klare Wachstumsfelder definiert, den florierenden Bereich Kreditvermittlung beispielsweise. Aber auch in unserem größten Geschäftsfeld Energie tut sich sehr viel, da gibt es neue Trends wie die dezentrale Versorgung oder die massenhafte Verwendung von Smartmetern, die den Stromverbrauch intelligent steuern. Das beflügelt uns. Insgesamt haben rund 70 Prozent der Haushalte noch nie ihren Stromanbieter gewechselt und zahlen deshalb zu viel.

Trifft Sie eigentlich die Corona-Krise?

Wir wollen Menschen dabei helfen, die besten Entscheidungen zu treffen, um Geld zu sparen. In einer Zeit wie dieser, wollen sie das umso mehr.

Verivox wurde 1998 in Heidelberg gegründet. Bleiben Sie hier?

Definitiv. Wir planen im August unseren Umzug in die Bahnstadt und investieren dafür rund sechs Millionen Euro. Dort wollen wir unseren 280 Mitarbeitern eine neue Art der Zusammenarbeit bieten mit vielen offenen Flächen. Das stärkt das Wir-Gefühl und fördert hoffentlich Innovationen.

Besser als im Homeoffice?

Tatsächlich sind seit Mitte März alle unsere Mitarbeiter im Homeoffice und das funktioniert gut. Die Produktivität hat in keiner Weise gelitten, gleichzeitig ist die Krankheitsquote gesunken. Wir werden daraus lernen und reagieren.

Was haben Sie vor?

Denkbar wäre zum Beispiel andere Arbeitszeitmodelle einzuführen. Wir sind gerade dabei für uns konkrete Ableitungen aus der Home Office-Phase zu ziehen.

Sie sind seit rund anderthalb Jahren bei Verivox. Wo wollen Sie mit dem Unternehmen hin?

Wir wollen unsere Kunden noch umfassender betreuen und nicht nur den einmaligen Preisvergleich bieten.

Welche Rolle spielt Größe? Hier sticht Sie weiterhin Ihr Konkurrent Check24 aus.

Wenn man alles zusammenzählt, ist Check24 vom Umsatz her gerechnet tatsächlich größer. Wir wollen aber ganz bewusst kein Generalist sein, sondern Spezialist rund ums Haus beziehungsweise den Haushalt.

Es gibt immer wieder Kritik an den Vergleichsportalen wie Verivox. Verbraucherschützer fehlt es an Transparenz. Was sagen Sie denen?

Kein Portal kann es sich leisten, Kunden systematisch hinters Licht zu führen. Da würden wir gnadenlos auf den Bewertungsportalen abgestraft. Unseriöse Geschäftsmodelle haben keine Zukunft. Ich halte die Vorbehalte für zu pauschal, man darf nicht alle Portale unter Generalverdacht stellen. Das hat auch das Bundeskartellamt in einer Untersuchung so festgestellt und Verivox in einigen Bereichen als positives Beispiel herausgehoben.