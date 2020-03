Von Matthias Kros

Heidelberg. Ein Fahrrad mit einem blauen Vorderrad könnte ja ein Zufall sein, zwei vielleicht auch noch – aber Hunderte? Vor allem rund um die Fakultäten der Universität sind sie zu sehen, die Fahrräder mit dem einzelnen blauen Reifen. Sie gehören zu einem Verleiher, der vor genau einem Jahr in Heidelberg und später auch in Mannheim an den Start gegangen ist: "Swapfiets".

Dabei ist das 2015 in den Niederlanden gegründete Unternehmen nicht vergleichbar mit üblichen Vermietern, die ihre Räder kurz für einen Weg von A nach B vergeben. Swapfiets-Kunden teilen ihr Rad nicht dauernd mit anderen, sondern abonnieren es. Sie zahlen dafür eine Monatsmiete inklusive Wartung und Reparaturen; der Vertrag ist jeden Monat kündbar.

Ab 16,50 Euro kostet das monatlich, für das komfortablere Siebengangrad "Deluxe 7" sind 19,50 Euro fällig, dazu kommt eine einmalige Startgebühr von 15 Euro. Auszubildende und Studierende zahlen zwei Euro weniger. Angesichts eines Neupreises von vielleicht 500 Euro für ein ordentliches Stadtrad klingt das im ersten Moment recht viel. "Sie dürfen aber die laufenden Kosten nicht vergessen", erklärt Cedric Schulze, Leiter der Swapfiets-Filiale in der Heidelberger Altstadt.

Wenn beispielsweise mal die Bremse kaputt sei oder der Reifen platt, könnten sich die Nutzer per Telefon, Mail oder App melden. "Ein Mechaniker kommt vorbei, um das Rad zu reparieren – oder gegen ein funktionierendes auszutauschen", erklärt Schulze. Daher der Name – "swap" für Tauschen, "fiets" für Rad – in eigenwilligem englisch-niederländischen Sprachmix.

Dabei gelte das Versprechen, so Schulze, dass man das Fahrrad innerhalb von 24 Stunden vor Ort in nur zehn Minuten repariere oder es direkt austausche. Auch unverschuldete Unfallschäden würden übernommen. "nur bei Fahrlässigkeit wird der Nutzer zur Verantwortung gezogen", so Schulze. Und selbst ein Diebstahl träfe Swapfiets-Kunden nicht mehr so hart, wie bei einem selbst gekauften Fahrrad: "Wird das Fahrrad gestohlen, müssen die Kunden nachweisen, dass es abgeschlossen war", erklärt er. "Das können sie einfach, in dem sie den Schlüssel des Ringschlosses vorzeigen. Den kann man nur abziehen, wenn das Schloss fest eingerastet ist". Die Selbstbeteiligung läge dann bei 65 Euro.

Seit 2018 mischt Swapfiets mit dieser Idee den deutschen Fahrradmarkt auf. Rund 1000 Kunden haben die Holländer in ihrem ersten Jahr in Heidelberg gewonnen, zählt Regionalleiter Flen Halm vor. Im Herbst 2019 kam die Filiale in Mannheim hinzu, wo mittlerweile rund 500 Nutzer registriert sind. "Beides sind Universitätsstädte", erklärt Halm die Auswahl der beiden Standorte.

Hintergrund Der Fahrradmarkt Die Lage: Der Markt für klassische Fahrräder schwächelt nach Darstellung der Branche – bei Elektro-Rädern hingegen greifen Verbraucher weiter kräftig zu. Insgesamt rund 4,31 Millionen Räder wurden im vergangenen Jahr verkauft, teilten der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und der Verbund Service und Fahrrad (VSF) [+] Lesen Sie mehr Der Fahrradmarkt Die Lage: Der Markt für klassische Fahrräder schwächelt nach Darstellung der Branche – bei Elektro-Rädern hingegen greifen Verbraucher weiter kräftig zu. Insgesamt rund 4,31 Millionen Räder wurden im vergangenen Jahr verkauft, teilten der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und der Verbund Service und Fahrrad (VSF) kürzlich mit. Das waren 3,1 Prozent mehr als noch 2018. Das Wachstum liegt allerdings ausschließlich am Verkauf von immer mehr Pedelecs. Elektroräder: Um 39 Prozent stieg die Zahl der verkauften Räder mit Elektromotor auf rund 1,36 Millionen Einheiten. Im gleichen Zeitraum wurden knapp 8 Prozent weniger klassische Fahrräder verkauft. "Erstmals wurden im vergangenen Jahr in Deutschland mehr E-Bikes produziert als klassische Fahrräder", sagte ZIV-Geschäftsführer Siegfried Neuberger. E-Bikes hätten bei den Verkaufszahlen inzwischen einen Anteil von mehr als einem Drittel. Verkaufspreise: Auch beim Umsatz konnte die Branche deutlich zulegen – um 34 Prozent auf rund 4,23 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Den Zubehörbereich hinzugerechnet, kommt die gesamte Industrie auf einen Umsatz von rund 7 Milliarden Euro. "Die Steigerung des Umsatzes ist vor allem auf den Absatz von E-Bikes und dem damit verbundenen, gestiegenen durchschnittlichen Verkaufspreis zurückzuführen", sagte Neuberger. Dieser sei inklusive der E-Räder um 30 Prozent auf 982 Euro gestiegen.

[-] Weniger anzeigen

"Studierende sind besonders offen für solche Angebote, vor allem auch solche, die vielleicht nur für ein Semester in der Stadt sind. Wir richten uns aber an alle", betont er. Zu den Kunden gehörten auch Berufstätige, Touristen oder Rentner. 80 Jahr alte sei einmal ein Kunde gewesen, erinnert sich Schulze.

Er ist fest überzeugt davon, dass das Unternehmen einen Trend erspürt habe und mit seinem Angebot die Wünsche derjenigen erfülle, die ihre Wege mit dem eigenen Fahrrad zurücklegen wollen und die dennoch so wenig Mühe wie möglich haben wollen. Zu ihnen gehört auch Lehramtsstudentin Hannah (25): "Als Studentin bin ich quasi immer mit dem Fahrrad unterwegs", die junge Frau, die kurz vor dem Examen steht.

"Mein Licht ist allerdings ständig kaputt gewesen. Das hat bei der ein oder anderen Polizeikontrolle ganz schön gekostet. Jetzt wird es einfach direkt behoben". Ihren Mitbewohner Leon (24) hat sie auch schon für Swapfiets begeistert, nachdem sein altes Fahrrad geklaut worden war.

Doch so trendig die Idee auch sein mag, so unauffällig und funktional wirkt die Filiale in der Heidelberger Altstadt. In dem kargen Raum steht nur eine kleine Verkaufstheke neben drei Dutzend ausleihbereiten Fahrrädern. Alle haben natürlich einen blauen Vorderreifen und sind exklusiv für Swapfiets produziert – "von unterschiedlichen Herstellern", wie Halm erklärt. Bald solle hier auch eine kleine Werkstatt für kleinere Reparaturen integriert werden. Bislang werden kaputte Räder in die Filiale nach Karlsruhe gebracht.

Auf rund 40.000 Kunden kommt das von drei Studenten Dirk de Bruijn, Martijn Obers und Richard Burger gegründete Unternehmen mittlerweile hierzulande. Angeboten wird der Dienst auch in einigen Städten Dänemarks, Belgiens und natürlich der Niederlande. Bei der Deutschland-Offensive – bis Jahresende sollen es 30 Filialen sein – habe man ein anderes Fahrverhalten als in den Niederlanden bemerkt.

"Die Deutschen sind eher Schönwetterfahrer", sagte Andre Illmer, Deutschlandchef von Swapfiets kürzlich der "Süddeutschen Zeitung". Auch die Infrastruktur unterscheide sich von der der Nachbarn. In Holland gebe es gleich viel Platz für Fahrräder und Autofahrer. Soweit sei Deutschland längst nicht.

Trotzdem wolle man in diesem Jahr die Präsenz hierzulande ausbauen. Dabei setze man verstärkt auf die boomenden E-Bikes. Die können bereits in Münster oder Karlsruhe abonniert werden, weitere Standorte sollen folgen. Nach aktuellem Stand sollen sie ab Juni auch in Heidelberg angeboten werden sollen. Auch E-Scooter bietet Swapfiets bereits an. "In Berlin und Kopenhagen haben wir E-Roller zum Abonnieren im Test", berichtet Halm. Das Angebot laufe gut und werde eventuell ausgebaut.

Anders als bei den normalen, muskelbetriebenen Fahrrädern, wo es bislang kaum erwähnenswerte Nachahmer gibt, sieht sich Swapfiets bei den E-Bike-Abos motivierter Konkurrenz ausgesetzt. Den deutschen Markt teilen sich die Holländer derzeit mit anderen Start-ups wie Smafo, Ebike-abo und VanMoof, die ausschließlich auf E-Bikes setzen. Das Konzept der Firmen ist ähnlich: Gegen einen fixen Monatspreis können Kunden die Fahrräder für eine Mindestlaufzeit von wenigen Monaten abonnieren. Reparaturen und Tausch von kaputten Teilen sind im Preis enthalten.

75 Euro kosten das bei Swapfiets pro Monat. Auch hier gilt: Wenn man den monatlichen Preis aufaddiert, kommt man schon nach etwa drei Jahren auf den Preise einens nagelneuen E-Bikes. Doch auch hier dürfe man die Folgekosten nicht außer acht lassen, erinnert Schulze. Viele Hersteller wie der Autozulieferer Bosch, auf deren Produkte Swapfiets setzt, würden beispielsweise einen Austausch des Akkus nach etwa zwei Jahren empfehlen und dafür wären in der Regel mehrere hundert Euro fällig, die zum Neupreis hinzugerechnet werden müssten.

Bringen solche Angebote denn noch mehr Leute dazu, aufs Fahrrad umzusteigen? "Swapfiets und andere Fahrrad-Abos sind Ausdruck einer tollen neuen Mobilitätskultur, die das Auto als Standardverkehrsmittel ablöst – und das ist gut so", findet Stephanie Krone, Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Viele der neuen Geschäftsmodelle rund ums Rad kämen aus den Niederlanden, dort sei das Radfahren Teil des modernen Lebensstils, und es gebe dort die beste Fahrradinfrastruktur der Welt.

"Entscheidend für den Erfolg solcher Angebote in Deutschland ist die zügige Verbesserung der Fahrradinfrastruktur und ein insgesamt fahrradfreundlicheres Verkehrsklima", so Krone. Die sei vielerorts noch so schlecht, dass sie Menschen eher vom Radfahren abschrecke. "Für Qualitätsradwege gibt es in diesem Jahr Rekordfördermittel des Bundes, die Zeichen fürs Rad stehen also auf Grün".