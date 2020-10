Heidelberg. (mk) Der Heidelberger Softwareanbieter und IT-Berater SNP hält trotz eines schwächeren dritten Quartals an seinen Zielen für 2020 fest. Die Nachfrage nach Software und Dienstleistungen habe sich äußerst positiv entwickelt, sagte Konzernchef Andreas Schneider-Neureither am Freitag einer Pressemitteilung zufolge. "Unsere Neunmonats-Zahlen zeigen uns auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen". Danach erwartet das Management für das Gesamtjahr 2020 unverändert einen Konzernumsatz zwischen 145 und 170 Millionen Euro sowie eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Nach neun Monaten kann SNP allerdings erst einen Umsatz von gut 106 Millionen Euro vorweisen sowie eine EBIT-Marge von 0,1 Prozent. Die Heidelberger brauchen also ein starkes viertes Quartal um die gesteckten Ziele zu erreichen, was Schneider-Neureither auch bestätigt: "Wir sehen eine gute Entwicklung mit einer wachsenden Projektpipeline."

SNP ist ein Anbieter sogenannter Transformationssoftware. Diese kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn in einem Unternehmen verschiedene Systeme zusammengeführt werden müssen oder der Umstieg auf eine andere Software ansteht. So planen in den kommenden Jahren beispielsweise Tausende an Firmen einen Wechsel auf die SAP-Software S/4 Hana, für den SNP einen automatisierten Ansatz mithilfe eigens entwickelter Software bietet.

Das Unternehmen war in der Vergangenheit stark gewachsen und im März in den S-Dax aufgestiegen. SNP wurde 1994 gegründet und ist seit dem Jahr 2000 an der Börse notiert.

Das schwächere Ergebnis im dritten Quartal erklärte Schneider-Neureither am Freitag mit den hohen Erwartungen, die nicht zuletzt wegen der Corona-Krise nicht voll erfüllt werden konnten. SNP habe wegen der wachsenden Nachfrage nach Softwarelösungen bereits 2019 begonnen, in die Softwareentwicklung und den Aufbau des Vertriebs zu investieren. Da sich das Wachstum wegen des Pandemie-Ausbruchs verlangsamt habe, habe man die gestiegenen Personalkosten aber nicht vollständig durch höhere Umsätze ausgleichen können, heißt es in der Pressemitteilung. Deshalb habe man zwischenzeitlich auf die Bremse getreten und ab dem zweiten Quartal 2020 "aus Gründen kaufmännischer Vorsicht lediglich punktuell Neu- und Ersatzeinstellungen vorgenommen".

Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten am Freitag gemischt an. Die SNP-Aktien schwankten zwischen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt lagen sie bei gut zwei Prozent im Plus.