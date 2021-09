Von Matthias Kros

Heidelberg. Trotz wachsender Billig-Konkurrenz aus Asien will die Heidelberger Firma Osvirol an ihrer wegen Corona begonnenen Produktion von Atemschutzmasken festhalten. "Solange wir Bestellungen haben, hören wir nicht auf", sagte Geschäftsführer Karl Oswald am Montag auf RNZ-Anfrage. Allerdings habe man die Produktion angesichts der geringeren Nachfrage inzwischen deutlich reduziert. Viele Kunden hätten sich offenbar gut bevorratet, vermutet Oswald. Von den fünf Osvirol-Maschinen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 100.000 FFP-2- und FFP-3-Masken täglich, sei im Sommer zeitweise nur noch eine gelaufen, mittlerweile seien es wieder zwei. Die Produktion liege aktuell bei etwa 30.000 Masken pro Tag, so Oswald. Gleichzeitig hat Osvirol die Preise für die Masken im eigenen Online-Shop für Endverbraucher deutlich gesenkt. Eine FFP2-Masken kostet hier nur noch etwa einen Euro pro Stück, Anfang des Jahres war es noch rund dreimal so viel.

Dieser allgemeine Preisverfall hatte auch den Freudenberg-Konzern ausgebremst: Mitte August hatten die Weinheimer mitgeteilt, dass man aufgrund bestehender Überkapazitäten in Deutschland und dem massiven Angebot aus Asien die Produktion der Mund-Nase-Masken für Endverbraucher am Standort Kaiserslautern vorerst gestoppt habe und nur noch das Basismaterial, die Vliesstoffe, fertige. Die deutlich reduzierte Nachfrage könne aus dem bereits produzierten Bestand bedient werden, hieß es. Zuvor hatte Freudenberg Maschinen mit einer Kapazität von bis zu 30 Millionen Stück im Monat im Einsatz. Die Anlagen blieben aber betriebsbereit, hatte ein Sprecherin gesagt, man könne den Ausstoß flexibel an die Auftragslage anpassen. Dabei hatten die Weinheimer die Masken-Produktion stets auch unter der Maßgabe gesehen, die eigene Belegschaft damit versorgen zu können.

Osvirol hatte vor rund einem Jahr zunächst zwei Produktionsanlagen in Heidelberg in Betrieb genommen, schnell kamen wegen der großen Nachfrage weitere hinzu. Zu dieser Zeit erreichte die Corona-Pandemie in Deutschland einen Höhepunkt und es fehlte an einer entsprechenden medizinischen Ausrüstung. Besonders Schutzmasken waren rar und mussten in hohen Stückzahlen im Ausland eingekauft werden. Der Heidelberger Familienbetrieb Karl Oswald GmbH, der eigentlich Friseurbedarf und Kosmetikprodukte herstellt, erkannte seine Chance und stieg in das Geschäft ein. Gefertigt wurde von Anfang an für Großkunden, in den ersten Monaten konnte es mit der Fertigung gar nicht schnell genug gehen.

Inzwischen übersteigt bei den Schutzmasken in Deutschland das Angebot allerdings die Nachfrage und der Preis rückt wieder stärker in den Fokus. Auch Oswald weiß das, ist aber gleichzeitig überzeugt davon, dass er – wenn es um qualitativ hochwertige Masken geht – mit den chinesischen Exemplaren gut mithalten kann. Schließlich kämen bei den Importen aus Asien noch hohe Transportkosten hinzu. "Das geht deshalb preislich gar nicht so weit auseinander", so Oswald.

Die Zukunft für Osvirol sieht der Geschäftsführer nun vor allem bei der Belieferung von Kunden, die die Masken im professionellen Einsatz haben und sie langfristig brauchen, also etwa Krankenhäuser oder die Feuerwehr, die Wert auf in Deutschland produzierte Ware legten. Deshalb habe man sich für entsprechende Zertifizierungen beworben und etwa vor zwei Wochen zum Beispiel von der Dekra erhalten.