Auch bei der SAP in Walldorf wurden am Montag die ersten Mitarbeiter geimpft. Foto: SAP

Von Matthias Kros

Heidelberg. Mit dem Wegfallen der bundesweiten Impfpriorisierung dürfen seit Montag in Deutschland auch die Betriebsärzte mit dem Impfen gegen das Corona-Virus beginnen. In der ersten Woche sollen sie insgesamt 702.000 Dosen bekommen, deutlich weniger als benötigt. Nach Angaben des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels haben rund 6300 Betriebsärzte knapp drei Millionen Dosen bei den Apotheken bestellt. Denn die Bereitschaft der Unternehmen, beim Impfen mitzuwirken, sei sehr hoch, sagte der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Wolfgang Panter, der dpa. Das gelte auch für die Mitarbeiter. In Pilotprojekten hätten sich bis zu 70 Prozent der Beschäftigten impfen lassen.

Bei der Heidelberger Druckmaschinen AG ging es sogar bereits Ende vergangener Woche los: Durch ein kurzfristig verfügbares Kontingent an Impfdosen habe man mit einem Vorlauf von zwei Tagen am 3. und 4. Juni eine große Impfaktion für das betriebliche Impfzentrum von Heideldruck in Wiesloch starten können, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Rund 200 Impfungen mit Astra-Zeneca und 500 Impfungen mit Johnson&Johnson seien innerhalb weniger Stunden verimpft worden.

Kurzzeitig habe man das Buchungsfenster sogar für Familienangehörige und Bekannte öffnen können. "Ziel war, jede Dose aus diesem Kontingent auch einzusetzen", sagte der Leitende Werksarzt Karl-Ernst Albrecht. "Das hat alles reibungslos funktioniert, der Ablauf erfolgte im Minutentakt", so Orhan Bekyigit, verantwortlich für den Standort. Heideldruck hatte bereits Ende März sein betriebliches Impfzentrum eingerichtet, konnte es wegen fehlender Impfstoffe aber noch nicht in Betrieb nehmen.

"Mit diesen 700 Impfungen sind wir einen großen Schritt weitergekommen, um die Belegschaft zu schützen und dadurch die Produktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten", so Personalleiter Rupert Felder. Nun starte der reguläre Betrieb durch den Werksarzt. Dabei wird das Tempo deutlich niedriger sein: Aufgrund der geringen Impfstoffmengen für diese Woche könne man nur weitere 28 Mitarbeiter impfen. "Wir hoffen, dass nächste Woche die Liefermenge steigen wird", so der Sprecher.

Auch bei der benachbarten SAP ging es am Montag los: In den nächsten Wochen will der Softwarekonzern Impfangebote an insgesamt 9000 Mitarbeiter machen. In dieser Woche sei man bereits ausgebucht, 1100 Impfungen sollen umgesetzt werden. Dafür sind insgesamt neun Betriebsärzte im Einsatz, sechs Impfstraßen eingerichtet.

Dabei wird natürlich keine Impfung angeordnet, das wäre rechtlich auch heikel. Eine solche Impfpflicht würde zwar dem "betrieblichen Gesundheitsschutz und einem störungsfreien Arbeitsablauf" dienen, heißt es in einem Leitfaden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Sie greife "allerdings in die körperliche Unversehrtheit der Beschäftigten ein" und sei deshalb "mit den Persönlichkeitsrechten der Arbeitnehmer abzuwägen".

Um die Impfbereitschaft zu erhöhen, empfiehlt die BDA eher, dass die Arbeitgeber über die Wirkung der Impfung aufklären. Sinnvoll sei womöglich auch, die Zeit für die Impfung als Arbeitszeit zu deklarieren – das sei sie zwar eigentlich nicht, wenn die Impfung durch Betriebsärzte "lediglich ermöglicht" werde und der Arbeitnehmer frei entscheiden könne, ob er das Angebot annimmt. Aber die Impfzeit zur Arbeitszeit zu machen, könne durchaus "ein Anreiz" sein.

Diskutiert wird auch eine Erhöhung der Impfbereitschaft durch Prämien. Sie dürfe vom Arbeitgeber in Aussicht gestellt werden, wenn Beschäftige "ein von ihm unterbreitetes Impfangebot wahrnehmen und dadurch einen Beitrag zum betrieblichen Gesundheitsschutz leisten". Gutscheine oder Geldprämien könne eine Möglichkeit sein, darin liege "kein Verstoß gegen das Maßregelungsverbot" vor, heißt es im BDA-Leitfaden.