Ein Mitarbeiter steht in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG an einer Anlage zur Herstellung von gedruckter organischer Elektronik. Foto: dpa

Heidelberg. (mk) Die Investmentbank Warburg Research hat die Heidelberger Druckmaschinen AG nach den jüngsten rasanten Kursgewinnen von "Buy" (Kaufen) auf "Hold" (Halten) abgestuft, gleichzeitig aber das Kursziel von 2,20 auf 2,50 Euro angehoben. Der am Vortag vermeldete Verkauf der Softwaretochter Docufy sei positiv, indem er die Liquidität des Druckmaschinenherstellers stärke, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vorerst rate er nun aber nicht mehr zum Kauf der Aktie. Eine zyklische Erholung sei nach dem deutlichen Anstieg im bisherigen Jahresverlauf schon eingepreist worden.

Die Heideldruck-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 180 Prozent an Wert zulegt. Zudem gelten die einst als "Pennystocks" verspotteten Papiere des Maschinenbauers als sicherer Anwärter für einen Platz im Kleinwerte-Index der Deutschen Börse S-Dax.

Update: Mittwoch, 1. September 2021, 20.14 Uhr

Heideldruck winkt Rückkehr in S-Dax

Von Matthias Kros

Heidelberg. Dank des zuletzt wieder deutlich gestiegenen Aktienkurses hat die Heidelberger Druckmaschinen AG gute Aussichten, in das Kleinwerte-Segment S-Dax der Deutschen Börse zurückzukehren. Über entsprechende Berechnungen von Index-Experten der Societe Generale und der Investmentbank Stifel berichtet die Wirtschaftsnachrichtenagentur dpa-AFX. Am kommenden Freitag steht die turnusmäßige Index-Überprüfung durch die Deutsche Börse an, die am 20. September umgesetzt wird.

Der S-Dax umfasst 70 Werte (darunter zum Beispiel Bilfinger oder Südzucker aus Mannheim), die Index-Experten erwarten im September insgesamt sieben Wechsel. Direkte Auswirkungen auf die betroffenen Unternehmen hat das zunächst nicht. Wichtig sind die Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (Exchange Traded Funds, ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Zudem ist die Notierung in einem der Indizes in der Regel für die Unternehmen ein Prestigegewinn.

Wichtigster Parameter für die Entscheidung der Deutschen Börse ist der Börsenwert der Unternehmen, also die Marktkapitalisierung. Das bisherige zweite Kriterium für eine Aufnahme in einen Index – der Börsenumsatz – fällt im Rahmen der im September in Kraft tretenden Reform des Regelwerks dagegen weg. Es wird – und dies gilt für alle Indizes der Dax-Familie (also Dax, M-Dax, S-Dax und TecDax) – durch eine sogenannte Mindestliquiditätsanforderung ersetzt. Entsprechende Daten hat die Deutsche Börse bislang noch nicht veröffentlicht, von Seiten verschiedener Banken werden die Veränderungen aber bereits im Vorfeld der Entscheidung abgeschätzt. Sie sind in der Regel sehr genau, kurzfristige Änderungen sind aufgrund der schwankenden Aktienkurse aber nicht ausgeschlossen.

Heideldruck wollte am Montag nicht zu dem Thema Stellung nehmen. Das Unternehmen war erst im März 2020 aus dem S-Dax abgestiegen und ist seither in keinem Segment der Deutschen Börse mehr vertreten. Damals war der Kurs der Anteilsscheine an dem Traditionsunternehmen auf 77 Cent abgesunken, inzwischen ist er Dank wieder besserer Geschäfte deutlich auf über 2,30 Euro gestiegen. Allein in diesem Jahr verzeichneten die Aktien ein Plus von etwa 180 Prozent.

Das liegt freilich immer noch deutlich unter Höchstwerten von vor gut 20 Jahren, als die Papiere über 70 Euro Wert waren und die Aktie sogar als Anwärter für einen Platz im Leitindex Dax gehandelt wurden. In den Folgejahren rutsche Heideldruck allerdings in einer Art Dauerkrise mit erheblichen Auswirkungen auf die Aktie: 2012 verlor der Maschinenbauer daher zunächst seinen Platz im M-Dax der Deutschen Börse und stieg in den S-Dax ab.

Derzeit läuft es für das Traditionsunternehmen aber wieder deutlich besser. Nach zahlreichen Rückschlägen scheint Heideldruck die Rückkehr in die Gewinnzone dauerhaft geschafft zu haben, auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (1. April 2021 bis 31. März 2022) konnten die Heidelberger zahlreiche neue Aufträge gewinnen. Zudem hat Heideldruck mit der boomenden Produktion von Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen) und der gedruckten organischen Elektronik endlich wieder Wachstumsfelder besetzt, die an der Börse Fantasie wecken.

Die Deutsche Börse wird am Freitag zudem den Dax von 30 auf 40 Konzerne aufstocken. Im Gegenzug schrumpft der M-Dax der mittelgroßen Werte von 60 auf 50 Unternehmen. Neu aufnehmen in den Dax will die Deutsche Börse künftig nur noch profitable Unternehmen. Wer Mitglied werden will, muss mindestens auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in den vorhergehenden beiden Geschäftsjahren profitabel gewesen sein.