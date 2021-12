Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Heidelberger Biotechnologie-Unternehmen Apogenix AG wird von den Bundesministerien für Gesundheit (BMG) und für Bildung und Forschung (BMBF) mit 20,7 Millionen Euro gefördert. Das Geld sei für die Entwicklung eines Covid-19-Medikaments und die entsprechende Herstellungskapazitäten vorgesehen, teilte Apogenix am Donnerstag mit. Die Heidelberger hatten in der vergangenen Woche ihren Förderbescheid erhalten. Neben Apogenix werden drei weitere Unternehmen mit insgesamt bis zu 97,5 Millionen Euro gefördert. Zwei Anträge seien noch in der Prüfung, sodass die Fördersumme noch auf insgesamt 150 Millionen Euro steigen kann.

Die Mittel würden in eine klinische Phase III-Studie mit mittelschwer bis schwer erkrankten, hospitalisierten Covid-19-Patienten fließen, die das von Apogenix entwickelte Medikament Asunercept erhalten sollen, schreibt das Unternehmen in einer Presseinformation. Zudem sollten mit dem Geld der Produktionsprozess von Asunercept bis zur Marktreife weiterentwickelt und das benötigte Material für die klinische Studie produziert werden. Der Bund trage dabei 80 Prozent der Kosten, die übrigen 20 Prozent würden vom Hauptgesellschafter, der Heidelberger Dievini Hopp Biotech Holding übernommen, hinter der der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp steckt. Dievini investiere somit weitere 5,1 Millionen Euro in Apogenix.

"Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung und danken den Ministerien und unserem Investor Dietmar Hopp ausdrücklich", sagte Thomas Höger, CEO der Apogenix AG, am Donnerstag. "Wir sehen gerade jetzt, dass zusätzlich zu den Impfstoffen dringend wirksame Medikamente zur Behandlung von Erkrankten benötigt werden – für Menschen, die ohne oder trotz Impfung an Covid-19 erkranken". Ziel sei es nun, die vielversprechenden Daten der Phase II-Studie zu bestätigen und die Entwicklung von Asunercept bis zur Zulassung voranzutreiben. Durch die Gabe von Asunercept solle der Zelltod von Immunzellen und Lungenzellen verhindert werden, der zu Störungen der körpereigenen Immunantwort sowie zur Lungenschädigung führe. "Somit soll die Zahl der Covid-19-Patienten reduziert werden, die eine intensivmedizinische Betreuung benötigen oder sogar an Covid-19 sterben."

Tatsächlich lieferten Agogenix zufolge Interimsdaten aus der laufenden Phase II-Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten bereits erste Hinweise auf die Wirksamkeit von Asunercept. Die Daten seien im Juni 2021 mit dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) besprochen worden. Das PEI habe dabei zugestimmt, die laufende Phase II-Studie fortzusetzen sowie Asunercept anschließend in einer größeren Phase III-Studie in einer ähnlichen Covid-19-Patientengruppe zu untersuchen. Der von Apogenix verfolgte Ansatz habe das Potenzial, schwer erkrankte Covid-19-Patienten unabhängig von den Varianten des Virus zu behandeln, heißt es.

Dabei ist Asunercept eigentlich zur Behandlung von Krebspatienten gedacht. Bereits seit 2006 forschen die Heidelberger an dem Medikament. Zuvor war Apogenix aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg heraus gegründet worden, Hopp war 2005 eingestiegen. Zu den Gründern zählt auch Prof. Peter Krammer, der bis vor kurzem für das DKFZ tätig war. Seinen Angaben nach liegt Asunercept eine Entwicklung zugrunde, die auf seine Forschungen zur sogenannten Apoptose zurückgeht – dem programmierten Zelltod. "Das hat weltweit für Aufsehen gesorgt", erinnert sich der Professor. Tatsächlich wird er für seine Grundlagenforschung regelmäßig mit dem Medizin-Nobelpreis in Verbindung gebracht. Grundgedanke ist, dass Zellen einen Todesrezeptor besitzen, der sich aktivieren lässt und den man im Falle einer Tumorerkrankung dazu bringen könnte, Krebs-Zellen zu zerstören. Aber auch umgekehrt dazu, gesunde Zellen zu erhalten.

"Darauf aufbauend kam mir die Idee, Asunercept auch bei einer Covid-Erkrankung zu verwenden, bei der es ja in erster Linie darum geht, den Zelltod in der Lunge zu stoppen", so Krammer. Beteiligt an diesem Plan war, Krammer zufolge, auch Prof. Henning Walczak, sein früherer Mitarbeiter, der heute als Professor in Köln lehrt. Die jetzt bewilligte Förderung durch den Bund sei für ihn eine große Genugtuung, so Krammer: "Es zeigt, dass Asunercept sehr wohl kommerziellen Erfolg haben kann – gegen Tumore aber auch gegen Covid".