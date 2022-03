Heidelberg. (mk) Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Für das Jahr 2021 sollen 2,40 Euro je Aktie gezahlt werden, wie der Konzern am Donnerstag in einer Presseinformation mitteilte. Das sind 20 Cent mehr als im Vorjahr. An der Börse hatte man offenbar mehr erwartet. Die Aktie war bis zum Mittag größter Verlierer im Leitindex Dax.

Für das laufende Jahr rechnet HeidelbergCement mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes und einer leichten Steigerung der operativen Ergebnisse. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs werden allerdings dabei nicht berücksichtigt, heißt es im aktuellen Geschäftsbericht. "Als Reaktion auf den Krieg haben wir uns entschlossen, alle weiteren Investitionen in Russland einzufrieren", schreibt Unternehmenschef Dominik von Achten in einem Aktionärsbrief. Ein Konzernsprecher fügte auf Anfrage hinzu, dass es sich um einen "signifikanten dreistelligen Millionenbetrag" handele.