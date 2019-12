Heidelberg. (RNZ) Die Aktionäre der Expedeon AG haben dem Verkauf der Immunologie- und Proteomik-Geschäftsbereiche zugestimmt. Das teilte das Biotech-Unternehmen mit Sitz in Heidelberg und Madrid am Abend mit. Für 120 Millionen Euro geht das Kerngeschäft demnach an das britische Unternehmen Abcam. Künftig soll sich das Unternehmen, das künftig 4basebio AG heißt, auf die Herstellung von DNA für Gentherapien und Genvakzinen konzentrieren. Auch einem Aktienrückkaufprogramm stimmten die Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung in Heidelberg zu.

"Die Vereinbarung mit Abcam, unsere Geschäftsaktivitäten im Proteomik- und Immunologie-Bereich zu veräußern, markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens", erklärte Expedeon-Chef Heikki Lanckriet. "Diese Transaktion ermöglicht es uns, unsere Aktivitäten auf die DNA-Herstellung zu konzentrieren und damit einen neuen Markt zu erschließen, der das schnell wachsende Gebiet der Gentherapien und Genvakzinen bedient."

Die Expedeon AG ist aus der im Jahr 1997 gegründeten Bioinformatikfirma Lion Bioscience AG hervorgegangen.