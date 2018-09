Der Sygnis-Pharma-Firmensitz in Heidelberg-Wieblingen Foto: Sygnis Pharma

Heidelberg. (hab) Die Expedeon AG ist ein Teil des Biotech-Clusters in Heidelberg. Vor einiger Zeit erst hat man sich den Namen Expedeon zugelegt. Zuvor hieß man Sygnis AG. Die wiederum war einst aus der schon beinahe legendären Heidelberger Lion Bioscience AG des Friedrich von Bohlen hervorgegangen. Nach der Umfirmierung der Sygnis AG bei der Hauptversammlung am 5. Juli in Wiesloch zur Expedeon AG stieg die Aktie kurz auf 1,38 Euro, erreichte bald darauf 1,48 Euro, nur um dann kontinuierlich auf 1,30 Euro zurückzufallen.

Das ist alles nichts, was Aktionäre aus der Ruhe bringen sollte - doch dann rutschte der Kurs am 19. September auf 1,11 Euro ab. Das war immerhin so viel, dass das Management der Expedeon AG mit einer Pressemeldung reagierte. Hatte man doch einige Zeit zuvor verkündet, dass der Umsatz des Unternehmens, das bislang kontinuierlich Verluste zu verzeichnen hatte, auf 13 bis 14 Millionen Euro im laufenden Jahr steigen werde und dass ein positives Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) zu erwarten sei.

Das gegenwärtige Management von Expedeon, Heikki Lanckriet als Vorstandschef und David Roth als Finanzvorstand, erklärte, dass ihnen keine Veränderungen in der strategischen und operativen Position des Unternehmens bekannt seien, die solche Kursschwankungen begründen könnten. Auf Spekulationen mochte man sich nicht einlassen. Beide Vorstände hatten die Situation genutzt, um mit Zukäufen von Expedeon-Aktien von 12.000 beziehungsweise 30.000 Aktien den Kurs zu stützen, ihren Anteil zu erhöhen und vor allem ihr Vertrauen in die Firma zu dokumentieren. Die Prognose werde aufrechterhalten. Inzwischen hat sich die Aktie bis zum gestrigen Freitag wieder auf rund 1,20 Euro leicht erholt.

2006 wurde Sygnis als Zusammenschluss aus Axaron und der Heidelberger Lion bioscience AG gegründet.