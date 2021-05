Von Gaby Booth

Heidelberg. Die Elsbeere gehört zu den seltenen Bäumen in Deutschland. Ihre kleinen dunkelroten Beeren haben eine positive Wirkung bei Krankheiten im Magen-Darm-Bereich. Und ihr Holz eignet sich exzellent für den Möbelbau. Maxime Krämer, die Heidelberger Schreinermeisterin, hat die "Schöne Else", wie der Baum gerne genannt wird, daher als Werkstoff für ihr Gesellen- und Meisterstück gewählt. Einen Sekretär und ein Wandkabinett, beides mit Geheimfach ausgestattet. Die 29-Jährige stammt zwar aus einer Handwerkerfamilie – Vater Walter Krämer betreibt eine Sanitär- und Heizungsfirma –, doch nach dem Abitur dachte sie zunächst ans Studieren. Nach einigen Umwegen entschied sie sich für das Handfeste, ist heute Schreinermeisterin und stolze Chefin von MK Möbel in der Speyerer Straße 3.

Hintergrund Personalmangel im Handwerk Vielen Handwerksbetrieben fällt es auch in der Corona-Krise schwer, ausreichend Mitarbeiter zu finden. Deutschlandweit fehlen aktuell 54.000 Gesellen, wie eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft ergeben hat. Insgesamt beziffert die [+] Lesen Sie mehr Personalmangel im Handwerk Vielen Handwerksbetrieben fällt es auch in der Corona-Krise schwer, ausreichend Mitarbeiter zu finden. Deutschlandweit fehlen aktuell 54.000 Gesellen, wie eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft ergeben hat. Insgesamt beziffert die Untersuchung den Fachkräftemangel im Handwerk auf knapp 65.000 Arbeitskräfte. Kunden müssten daher oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen, den Betrieben entgingen Aufträge.

[-] Weniger anzeigen

Mit ihrer Schreinerei ist die sportliche Frau, die gerne auf dem Neckar rudert, immer noch eine "Exotin" in der Männerdomäne Handwerk. Dabei verlief ihr Weg zur Schreinermeisterin alles als geradlinig. Nach dem Abitur am St. Raphael Gymnasium 2010, "da war ich total auf Studium gepolt", erinnert sie sich. Architektur sollte es sein, als Kind liebte sie es, ihr Zimmer immer wieder umzugestalten. Der Studienplatz in Frankfurt war schon zugesagt. Zweifel kamen auf, sie bewarb sich als Stewardess bei der Lufthansa, probierte es ein Jahr lang mit dem Studium zum Grundschullehramt in Karlsruhe. War immer noch unzufrieden. Dann kam das Vorpraktikum in der Schreinerei Salomon, das für das Architekturstudium vorgeschrieben war. Das Gespür für Holz war geweckt und ließ den Gedanken aufkommen, dass es auch ohne Studium gehen könnte. Es folgte ein Praktikum in der Neuenheimer Schreinerei Karl Schroth, später in der Schreinerei Demel in Schriesheim. Die praktische Arbeit und, der Besuch der Berufsschule Ehrhart Schott In Schwetzingen festigten schließlich den Berufsweg. "Das Kreative war mein Ding", stellte die junge Frau fest. 2014 folgte die Gesellenprüfung, ein Jahr später die Meisterprüfung, 2016 der Schritt in die Selbstständigkeit und die Auszeichnung als "bestes Startup" durch die Handwerkskammer. Von da an lief es ziemlich geradlinig.

"Holz hat eine positive Wirkung"

Mit zunächst 20 Quadratmetern in einer Ecke des Sanitärgeschäfts von Papa Walter Krämer kam die Schreinerei ins Laufen. Daraus wurden bald 80 Quadratmeter, heute stehen ihr und ihren Mitarbeitern 130 Quadratmeter für Maschinen und Holzbearbeitung zur Verfügung. Mit dem Geld der ersten Aufträge konnte Maxime Krämer eine gebrauchte Kreissäge kaufen, nach und nach kamen die anderen Maschinen dazu. Die Aufträge kamen herein, allerdings machte auch ihr Corona zu schaffen. Manche Kunden zahlten verzögert, es war schwierig, Termine zu vereinbaren. Momentan arbeitet Maxime Krämer alleine. Eine Mitarbeiterin hat ein Baby bekommen, eine Auszubildende hat aus familiären Gründen aufgehört. Auch für die Schreinermeisterin ist ab Mai erst einmal Pause – Babypause. Die Aufträge für die Zeit ab Oktober liegen aber schon in der Schublade. Die Kunden wissen, dass sie etwas länger warten müssen als sonst und gedulden sich, freut sie sich über deren Verständnis.

"Holz hat eine positive Wirkung und es macht jeden Tag Spaß, damit zu arbeiten", beschreibt Maxime Krämer ihr Verhältnis zu dem Stoff, der heute ihren Lebensinhalt bestimmt. "Momentan ist Eiche sehr gefragt, die erlebt einen Aufschwung und wird von den Kunden sehr gewünscht." Die kommen mit individuellen Wünschen: Tische, Bänke, Betten, Sideboards, Einbauschränke. Mit Liebe gemachte, hochwertige Einzelstücke wecken ihre Kreativität. "Böden oder Fenster, das liegt mir nicht so", schüttelt Maxime Krämer lachend den Kopf. Hin und wieder gestaltet sie eine Küche. Online bietet sie individuelle Holzschneidebretter an, die die Kunden selbst konfigurieren können.

Dass Frauen in handwerklichen Berufen immer noch deutlich unterrepräsentiert sind, stört die Meisterin schon. "Da kommt schon manchmal ein dummer Spruch oder die Leute fragen nach dem Chef, wenn sie mich das erste Mal treffen." Doch: "Da stehe ich drüber", amüsiert sie sich.

Trotzdem oder gerade deshalb engagiert sie sich, um junge Frauen zu ermuntern, ihre Fähigkeiten in einem gewerblich-technischen Beruf auszuprobieren. "Eine Frau ist genauso fähig dazu. Wenn eine Frau sich für einen Beruf entscheidet, dann lässt sie sich ganz darauf ein und arbeitet in den Details auf jeden Fall genauso korrekt", sagt die Schreinerin, die selbst zum Perfektionismus neigt. Sie bekommt immer wieder Anfragen von Mädchen, die gerne bei einer Chefin arbeiten würden. Die ermuntert sie dann: "Versuche es, probiere Dich aus, Du lernst mit Deinen Kräften umzugehen und wirst immer fitter." Maxime Krämer jedenfalls hat sich bewährt. In der Berufsschule waren es zuerst vier Schülerinnen, In der Meisterschule war sie letztendlich alleine.

Dass sie als Schreinermeisterin auch im Jahr 2021 eine Ausnahme in der von Männern dominierten Handwerkerwelt ist, will sie nicht einfach so akzeptieren. Daher engagiert sie sich auf vielerlei Weise für das Thema "Frauen im Handwerk". Etwa bei den alljährlich stattfindenden Frauenwirtschaftstagen. "Dort begeistert Maxime Krämer ihre Zuhörerinnen bei ihren Vorträgen, berichtet auch über Hürden, die sie genommen hat, und macht Existenzgründerinnen Mut, auch in männerdominierten Gewerken einen Betrieb zu gründen oder zu übernehmen", beschreibt Christiane Zieher, die bei der Handwerkskammer Bereichsleiterin für Wirtschaftsförderung und Unternehmensberatung ist. Momentan stellt die 29-jährige Schreinermeisterin fest, dass die Arbeitswelt für weibliche Chefs, die wegen Schwangerschaft und Muttersein vorübergehend pausieren, allerdings noch keine Antworten hat. "Da muss noch etwas passieren", meint sie.