Von Thomas Veigel

Heidelberg. Virtuelle Hauptversammlungen börsennotierter Unternehmen sind eine Zumutung – für alle Beteiligten. Es trifft vor allem die Aktionäre. Zum einen diejenigen, die einer Auftrittsmöglichkeit beraubt sind und die anderen, die sich an den oft launigen Beiträgen einiger Anteilseigner erfreuen können. Vom Ausfall der Naturaldividende – dem Mittagsessen – ganz zu schweigen.

Bei der Hauptversammlung von Heidelberg Cement wähnte man sich gestern bisweilen Zeuge eines Schnellsprechwettbewerbs zu sein: Kein Wunder angesichts von 301 Aktionärsfragen. Die von einem Team von 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausformulierten Antworten las vor allem Vorstandsvorsitzender Dominik von Achten in rekordverdächtiger Geschwindigkeit vor. Viele Fragen bezogen sich auf Details der Bilanz des vergangenen Jahres, in dem trotz der Pandemie ein operativer Gewinnsprung erzielt wurde. Um 15.15 Uhr wurde die letzte Frage beantwortet, gut fünf Stunden nach Beginn der Hauptversammlung.

Der Fragenkatalog des Dachverbands der Kritischen Aktionäre bezog sich auf Werke und Projekte des Konzerns, die in Bezug auf Fragen des Umweltschutzes und der Menschenrechte strittig sind: Unter anderem um einen Steinbruch im besetzten Westjordanland, um Mahlwerke in der von Marokko besetzten Westsahara und um ein geplantes Zementwerk in einem Karstgebirge in Indonesien. Die Antworten des Vorstandsvorsitzenden sind seit Jahren die gleichen: Man trage überall auf der Welt den Menschenrechtsaspekten in allen Belangen Rechnung und verhalte sich völkerrechtskonform, was höchste Gerichte in den jeweiligen Ländern bestätigen würden. Auch den Vorwurf der Intransparenz in Sachen Klimaschutz wies von Achten zurück. Die Herausforderung durch die vom Bundesverfassungsgericht angemahnten und von der Bundesregierung gerade beschlossenen, deutlich verschärften Klimaziele nehme man gerne an.

Auf der Grünfläche vor der Hauptverwaltung demonstrierte gestern zeitgleich zur Hauptversammlung das "Cemend"-Bündnis gegen die Unternehmenspolitik: Trotz des regnerischen Wetters kamen rund 150 Menschen zur Kundgebung. Unter dem Motto "Zukunft statt Zement" forderten die Demonstrierenden ein Ende von Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen durch das Unternehmen in verschiedenen Ländern und einen Stopp des "Greenwashing". Der Konzern solle vielmehr, sagte eine Sprecherin des Bündnisses der RNZ, transparent machen, wie er zu einem nachhaltigen Baustoffkonzern ohne Ausbeutung vor Ort werden wolle.

Nachdem unter dem Eindruck des Corona-Schocks im Frühjahr 2020 die Dividende auf 60 Cent gekürzt wurde, beschloss die Hauptversammlung gestern eine auf 2,20 Euro erhöhte Ausschüttung.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 19.17 Uhr