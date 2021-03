Von Barbara Klauß

Heidelberg. HeidelbergCement hat die Corona-Krise hinter sich gelassen. "Aufgrund der guten Ergebnisse sehen wir die Covid-Krise bilanziell als beendet an", erklärte Finanzvorstand Lorenz Näger am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr. Daher kehre der Baustoffkonzern zu seiner progressiven Dividendenpolitik zurück: 2,20 Euro sollen je Aktie ausgeschüttet werden, nachdem der Konzern die Dividende im vergangenen Jahr wegen der damals unabsehbaren Folgen der Corona-Pandemie auf 0,60 Prozent gesenkt hatte. Auch die Dividende aus dem Vorkrisenjahr 2018 in Höhe von 2,10 Euro wird damit übertroffen.

Auf das neue Geschäftsjahr blickt Konzernchef Dominik von Achten insgesamt zuversichtlich, wie er bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Heidelberg erklärte. "Der gute Jahresbeginn bestätigt unsere optimistische Sicht auf 2021." In vielen Teilen der Welt entwickeln sich die Märkte nach dem Corona-Einbruch wieder positiv. Von den zum Teil massivem Infrastrukturprogrammen in vielen Ländern erwartet von Achten Rückenwind für das Geschäft des Baustoffkonzerns. Insgesamt geht das Unternehmen für 2021 von einem leichten Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis aus.

Doch auch das zurückliegende Corona-Jahr hat HeidelbergCement besser abgeschlossen als erwartet. Die coronabedingten Absatzrückgänge habe man "durch konsequente Ausgabendisziplin" mehr als ausgleichen können, so von Achten. Vor einem Jahr hatte der Konzern ein Sparprogramm gestartet: 1,3 Milliarden Euro sparte der Konzern unter anderem durch die Reduzierung von Personalkosten, freiwilligen Gehaltskürzungen des Managements und Beschränkungen bei Investitionen.

So konnte der Konzern zwar Betriebsergebnis und Cashflow verbessern. Mit der Umsatzentwicklung aber zeigte sich von Achten "nicht zufrieden": "Das wollen wir 2021 steigern." Dass unter dem Strich ein Verlust von rund zwei Milliarden Euro stand, ist vor allem auf eine hohe Wertberichtigung von 3,5 Milliarden Euro zurückzuführen, die der Konzern im zweiten Quartal – unter dem Eindruck der Corona-Krise – vorgenommen hatte.

Die Zeit der Pandemie habe man genutzt, um "klammheimlich viele Projekte" voranzutreiben, die dazu beitragen sollen, die Nachhaltigkeitsziele von HeidelbergCement zu erreichen, erklärte von Achten. Bis 2025 soll der CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 30 Prozent gesenkt, bis 2050 CO2-neutraler Beton angeboten werden. Um diese Ziele zu erreichen, setzt der Konzern bei verschiedenen Projekten überall auf der Welt auf Technologien zur CO2-Reduzierung und -Abscheidung. "Wir sind auf diesem Weg sehr ordentlich unterwegs", so von Achten. So habe sich der Rückgang bei den den CO2-Emissionen ah 2020 fortgesetzt. Einem Unternehmenssprecher zufolge lagen die absoluten Netto-CO2-Emissionen 2019 bei 68,4 Millionen Tonnen. Im Geschäftsjahr 2020 sanken sie demnach um rund 7 Prozent.

Das Thema Nachhaltigkeit sei ihm extrem wichtig, erklärte von Achten erneut. Rückwirkend zum 1. Januar 2021 hat der Konzern die seine CO2-Reduktionsziele in den Vergütungssystemen für die Mitarbeiter in aller Welt verankert.