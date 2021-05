An dem wissenschaftlichen Buch des Springer-Nature-Verlags haben Mensch und Maschine gemeinsam gewirkt. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Wissenschaftsverlag Springer Nature mit Sitz in Berlin und operativem Hauptbüro in Heidelberg, hat ein neues Buchformat entwickelt, das auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Der gerade veröffentlichte Titel zur Klimaforschung verwende dabei ein "hybrides Modell", teilte der Verlag mit. Dabei werde ein Teil des Textes von Menschen geschrieben und die Literaturübersichten von einer Maschine generiert. Springer Nature sprach dabei von einem "innovativen Meilenstein bei der Veröffentlichung von Büchern". Verantwortlich für das Projekt sei das Team "Book Publishing Solutions", das in Heidelberg seinen Sitz hat.

Künstliche Intelligenz gilt als einer der Mega-Trends in der Wirtschaft mit riesigem Potenzial in fast allen Lebensbereichen. Unter KI versteht man – kurz gesagt – den Versuch, menschliches Lernen und Denken auf Computer und Maschinen zu übertragen und ihnen damit Intelligenz zu verleihen.

Bei der Manuskripterstellung habe der Autor Guido Visconi zunächst eine Reihe von Fragen und Schlagwörtern erarbeitet, die sich auf verschiedene Aspekte der Klimaforschung bezögen, teilte Springer weiter mit. Zu diesen seien dann von einem Computer Publikationen ermittelt, abgefragt, zusammengestellt und strukturiert worden. Die Ergebnisse seien in einer Reihe von Buchkapiteln präsentiert und anschließend von dem Autor in einen wissenschaftlichen Kontext gestellt worden.

Springer Nature bringt rund 13.000 Fachbuch-Titel jährlich auf den Markt und verlegt über 3000 Fachzeitschriften. Am Standort Heidelberg sind etwa 840 Menschen beschäftigt. Auch das dreiköpfige Team "Book Publishing Solutions" operiere von hier aus, erklärte eine Sprecherin. Gemeinsam arbeite man weltweit mit Kollegen zusammen, um Technologien weiterzuentwickeln. Der Fokus dieser Entwicklungsabteilung bestehe darin, Prozesse für den Wissenstransfer zwischen Forschung und wissenschaftlichen Publikationen zu beschleunigen und effizienter zu machen, erklärte sie.

Bereits 2019 war bei Springer Nature der Titel "Lithium-Ion Batteries" erschienen, ein maschinengeneriertes Buch mit einem Überblick über Forschungspublikationen zum Thema Lithium-Ionen-Batterien. KI wurde hier eingesetzt, um eine strukturierte, automatisch generierte Zusammenfassung einer großen Anzahl aktueller Forschungsartikel aus diesem Bereich zu erstellen.

Springer Nature werde diesen neuen Ansatz der Verknüpfung von Mensch und Maschine weiter verfolgen und seinen Autoren künftig bei der Publikation ihrer Bücher zur Verfügung stellen, sagte Stephanie Preuss, Senior Manager Product and Content Solutions, Book Publishing Solutions: "Wir freuen uns darauf zu sehen, wohin uns dieses gemeinsame Experiment führt."