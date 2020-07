Heidelberg. (mk) Das auf Immuntherapie spezialisierte Heidelberger Unternehmen Apogenix AG hat die behördliche Genehmigung zum Start einer klinischen Phase II-Studie mit dem Medikament Asunercept bei Covid-19-Patienten in Russland erhalten. Das teilte das Unternehmen, das zu den Beteiligungen der Dievini Hopp Biotech Holding zählt und damit mehrheitlich dem SAP-Mitgründer Dietmar Hopp gehört, am Dienstag mit. Asunercept ist eigentlich zur Behandlung von Krebspatienten gedacht.

Bereits seit 2006 forschen die knapp 50 Mitarbeiter von Apogenix an diesem Medikament, das auf den Schutz und eine Aktivierung des körpereigenen Immunsystems zielt. Das – so hofft das Unternehmen – soll nicht nur gegen Krebs, sondern auch gegen Viren helfen und so die Heilungschancen für akut an Covid-19 erkrankten Patienten steigern.