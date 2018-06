Lamy hat seinen Firmensitz in Heidelberg-Wieblingen. Archivfoto: Alex

Heidelberg. (tv) Der Führungswechsel beim Heidelberger Schreibgerätehersteller Lamy kam plötzlich und überraschend: Wie die C. Josef Lamy GmbH am Donnerstag mitteilte, werde anstelle von Bernhard M. Rösner ab sofort ein dreiköpfiges Team aus "erfahrenen und im Unternehmen langjährig erfolgreichen Mitarbeitern" die Geschäftsführung übernehmen: Beate Oblau ist verantwortlich für den Bereich Marketing und Produktentwicklung, Thomas Trapp leitet den Vertrieb weltweit und Peter Utsch, bisher schon verantwortlich für die Leitung des kaufmännischen Bereichs, übernimmt zusätzlich die Verantwortung für Fertigung und Logistik.

Wie Gesellschafterin Vera Lamy in der Mitteilung zitiert wird, hätten "unterschiedliche Auffassungen" über die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens zu der plötzlichen Trennung von Bernhard Rösner geführt. Rösner habe das Haus bereits verlassen. Ein Unternehmenssprecher wollte auf Anfrage keine Details über die Gründe der Trennung nennen.

Die 350 Mitarbeiter sind am Donnerstag von Vera Lamy, die zusammen mit ihrem Bruder die Mehrheit an dem Familienunternehmen hält, über den Wechsel an der Spitze des Unternehmens informiert worden. Nach Angeben von Mitarbeitern habe Vera Lamy angekündigt, dass es einige Änderungen im Unternehmen geben werde. Wie der Unternehmenssprecher sagte, habe sich Rösner riesige Verdienste um das Unternehmen erworben, das sei unstrittig.

Mit einem Umsatz im vergangenen Jahr von 130 Millionen Euro und einer Jahresproduktion von über 9 Millionen Schreibgeräten ist Lamy Marktführer in Deutschland. "Wir erwarten uns von der neuen Struktur eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und neue Lösungen für die Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt", sagte Andreas Dornbracht, Vorsitzender des Beirats von Lamy, laut Mitteilung.