Eine Frau legt Müll in eine Tonne: In Deutschland wird viel getrennt, aber bei Weitem nicht alles wiederverwertet. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Seit fast dreißig Jahren trennt Deutschland Verpackungen, sammelt sie getrennt und verwertet sie. Der Stolz der Deutschen auf ihr weltweit vorbildliches Duales System der Verpackungsverwertung ist aber mittlerweile der Ernüchterung gewichen: Trotz jahrzehntelanger Anstrengungen wird derzeit von den mehr als drei Millionen Tonnen Kunststoff-Verkaufsverpackungen in Deutschland nicht einmal die Hälfte rezykliert, also in den Zyklus zurückgeführt. Der Rest wird meistens verbrannt.

Der Anteil rezyklierter Kunststoffe zur Herstellung neuer Kunststoffverpackungen in Deutschland liegt daher nur bei etwa 12 Prozent, in Europa sogar nur bei 6 Prozent. Das geht aus einer Mitteilung eines Forschungs-Verbundes hervor, an dem auch das Heidelberger Unternehmen HD Vision Systems beteiligt ist. "Aus Sicht vieler Menschen, der Politik und auch der Forschung ist das viel zu gering", heißt es dort.

Das soll sich ändern. Etwa mit einem neuen Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Namen "Tasteful": Ziel ist es, Verpackungsmüll so zu kennzeichnen, dass es besser erkannt und mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz sortiert werden kann. Das führt nicht nur zu höherer Effizienz, sondern nach Angaben der Projektpartner auch zu einer höheren Produktreinheit. Beteiligt an dem Vorhaben sind die Unternehmen Polysecure GmbH aus Freiburg, HD Vision Systems, das Karlsruhe Institut für Technologie (KIT), die Hochschule Pforzheim (HSPF) und das Fraunhofer-Institut für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV.

Das Verfahren beginnt mit einem Mittel, mit dem der Verpackungsmüll gekennzeichnet wird. Entwickelt wird dieser fluoreszierende, anorganische Marker (im englischen Tracer genannt) vom jungen Technologieunternehmen Polysecure aus Freiburg. Diese Tracer könnten nach Einschätzung der Projektpartner "das Recycling revolutionieren".

Bei diesem Tracer-Based-Sorting (TBS), also dem Marker basierten Sortieren, werden die aufgebrachten Substanzen nach Angaben der Hochschule Pforzheim mit elektromagnetischer Strahlung aktiviert, sodass sie fluoreszieren. Dieses Leuchten kann demnach schnell gemessen und zur Identifizierung eines Artikels oder Werkstoffs genutzt werden – selbst wenn dieser sich schnell und unkontrolliert bewegt, schmutzig oder zerbeult ist. "Keine andere Technologie bietet eine vergleichbare Verlässlichkeit und Effizienz für die Sortierung von Abfällen", meinen die Partner.

Bisher lassen sich der Mitteilung zufolge Verpackungsabfälle mit den vorhandenen Sortierverfahren nur nach Kunststoffart (PP, PE, PS, PET) sortieren – "was einen erneuten qualitativ hochwertigen Einsatz verhindert", wie es heißt. "Eine vollständige Kreislaufführung wird erst durch eine Differenzierung nach weiteren Kriterien, zum Beispiel Lebensmittel-Anwendungen wie Joghurtbecher versus Nicht-Lebensmittel-Anwendungen wie Körperpflegeprodukte oder sogar nach Herstellern möglich", erklärt Projektkoordinator Frank Fuchs.

Doch das Forschungsvorhaben soll noch einen Schritt weitergehen – mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz: "Perspektivisch wird die verlässliche Erkennung von Sortiergut durch die Kombination von Tracer-Detektion und Objekterkennung auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) auf das weltweit höchste und wirtschaftlichste Niveau gehoben", heißt es in der Mitteilung. "Wir realisieren damit einen Innovationssprung für die Kreislaufwirtschaft, die zukünftig besser und kostengünstiger sortieren kann", erläutert Jörg Woidasky von der Hochschule Pforzheim.

Hierfür stellt das Unternehmen HD Vision Systems aus Heidelberg optische Systeme bereit, die bisher in der Industrie eingesetzt werden, um bei der Qualitätsprüfung und Robotersteuerung bestimmte Teile zu identifizieren. Unternehmenschef und Gründer Christoph Garbe erklärt die Besonderheiten dieser Prüfaufgabe: "Verpackungsmaterialien weisen meist sehr komplexe optische Eigenschaften wie zum Teil beliebige Verformungen auf." Doch ermöglichten die Messsysteme von HD Vision Systems nicht nur die Vermessung der Geometrie, sondern auch die Bestimmung der optischen Oberflächeneigenschaften.

Die Arbeitsergebnisse werden in einer Demonstrationsanlage bei Polysecure in Freiburg zusammengeführt, wo zum Abschluss Sortierversuche unter Realbedingungen geplant sind. Die Arbeiten des Konsortiums begannen im Februar 2021 und werden voraussichtlich zwei Jahre dauern.