Von Matthias Kros

Wiesloch. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der Wieslocher MLP, hat die Aktionäre des Finanzdienstleisters auf ein profitables Wachstum in den kommenden Jahren eingestimmt: "Für das Jahr 2021 erwarten wir eine Ergebnisentwicklung auf dem hohen Niveau des Jahres 2020", sagte er bei der Hauptversammlung am Donnerstag. Sein Blick geht aber schon weiter. "Wie schon bei der Hauptversammlung 2020 vorgestellt, steht bei der Ergebnisplanung das Jahr 2022 im Fokus. Unsere wesentlichen Wachstumshebel sind auf 2022 ausgerichtet, so dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht nur einen deutlichen Ergebnissprung erwarten – sondern ihn schon heute über die wesentlichen Frühindikatoren herleiten können", freute er sich.

MLP sei im Jahr des 50. Jubiläums "da, wo wir hinwollten, als wir 2005 unseren Aufbruch begonnen haben", sagte Schroeder-Wildberg. Das habe inzwischen offenbar auch der Kapitalmarkt verstanden: "Nach mitunter schwierigen Monaten im vergangenen Jahr hat sich der Kurs vor allem seit Jahresbeginn sehr positiv entwickelt", so der Manager. "Der Kapitalmarkt hat damit nicht nur unsere sehr gute Entwicklung im zurückliegenden Jahr honoriert, sondern greift auch zunehmend unsere Wachstumsperspektiven für das Jahr 2022 auf".

Die Hauptversammlung musste wegen der Corona-Pandemie erneut virtuell stattfinden. Wie bei anderen Aktionärstreffen kam deshalb auch bei MLP keine rechte Diskussion auf. Ihre Fragen hatten die Teilnehmer bereits im Vorfeld einreichen müssen, größtenteils bezogen sie sich auf verschiedene Details des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Verteidigen musste Schroeder-Wildberg lediglich die Sponsoring-Ausgaben für das Heidelberger Basketballteam MLP Academics, das man aufgrund des Aufstiegs in die erste Bundesliga auf einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag jährlich aufgestockt habe. Man verspreche sich davon eine weitere Steigerung der Bekanntheit, sagte er, zumal viele Basketball-Interessierte in der eigenen Zielgruppe zu finden seien. Ein anderer Aktionär befürchtet einen Imageschaden aufgrund des Dauer-Streits mit der Bürgerbewegung Finanzwende, die MLP für ihre Präsenz an den Universitäten kritisiert. Man sei in Gesprächen mit Finanzwende, entgegnete Schroeder-Wildberg. "Den Ergebnissen wollen wir nicht vorgreifen".

Letztlich stimmten die Aktionäre sämtlichen Tagesordnungspunkten zu. Sie erhalten damit eine auf 23 Cent je Aktie angehobene Dividende. MLP führe damit die verlässliche Dividendenpolitik der vergangenen Jahre fort, sagte Schroeder-Wildberg. Auch in Zukunft solle das nach Möglichkeit so bleiben, versprach er. Zudem stimmten die Aktionäre zu, die BDO AG, Hamburg, zum neuen Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 2021 zu bestellen.