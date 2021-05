Heidelberg. (dpa) Der Baustoffkonzern Heidelbergcement zeigt sich nach einem starken Auftaktquartal weiter zuversichtlich für das laufende Jahr. "Wir sehen eine anhaltend starke Nachfrage im privaten Wohnungsbau und im Bereich Infrastruktur in allen Regionen", sagte Unternehmenschef Dominik von Achten am Mittwoch nach Börsenschluss bei Vorlage der Quartalsbilanz.

Insbesondere die von vielen Regierungen aufgelegten Konjunkturprogramme zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung dürften sich kurz- und mittelfristig positiv auf die Bautätigkeit und damit auf den Absatz von Heidelbergcement auswirken. Die Jahresziele für das Gesamtjahr bestätigte der Dax-Konzern.

HeidelbergCement hatte bereits Mitte April Eckdaten zum Auftaktquartal vorgelegt. Der Umsatz kletterte um 1 Prozent auf 3,96 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn nach Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg um ein Drittel auf 538 Millionen Euro. Rechnet man Konslidierungs- und Währungseffekte heraus, dann legten beide Kennziffern etwas stärker zu. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern zunächst keine Angaben.

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 18.17 Uhr

HeidelbergCement erwartet mehr Fragen

Heidelberg. (mk) Nach der BASF steht am Donnerstag die zweite Hauptversammlung eines DAX-Konzerns der Region an. Zum zweiten Mal müssen die Aktionäre von HeidelbergCement dabei mit dem virtuellen Format vorliebnehmen, was offenbar ermüdet: Bei der BASF waren in der vergangenen Woche beispielsweise nur 2600 Aktionäre am Bildschirm dabei, im Jahr zuvor waren es noch fast 4400, bei der letzten Präsenzveranstaltung 2019 sogar über 6000. Trotzdem steigt übrigens die Zahl der Fragen der Aktionäre, die vorab eingereicht werden müssen.

Im vergangenen Jahr habe sich die Anzahl der Fragen gegenüber den früheren Präsenzveranstaltungen bereits vervierfacht, sagt ein HeidelbergCement-Sprecher: "Und für dieses Jahr erwarten wir eine weitere signifikante Steigerung."