Von Daniel Bernock

Wiesloch/Heidelberg. Vieles war bei der diesjährigen Hauptversammlung von HeidelbergCement am Donnerstag ähnlich wie in den Vorjahren: Drinnen zeigten sich die rund 500 Aktionäre weitestgehend zufrieden mit der Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat. Draußen demonstrierten im Regen Umweltaktivisten gegen Projekte des Konzerns in Indonesien und in der Westsahara. So weit, so normal.

Und dennoch war das Aktionärstreffen etwas ganz Besonderes: Nicht nur, dass die Veranstaltung wegen der Umbauarbeiten in der Stadthalle Heidelberg in Wiesloch stattfinden musste. Sondern vielmehr, weil es für Vorstands-Chef Bernd Scheifele nach 15 Jahren die letzte Hauptversammlung war - zumindest als Vorstandsmitglied. Anfang 2020 legt er sein Amt nieder.

Im kommenden Jahr wird auf der Hauptversammlung sein heutiger Stellvertreter Dominik von Achten an seinem Platz in der Mitte des Podiums sitzen. Scheifele soll nach einer sogenannten Cooling-Off Periode 2022 den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen.

"Wir sind gut gefahren mit Ihrer Führung, Herr Scheifele", sagte Daniel Jenderek von der Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). In der Amtszeit habe es keinerlei Skandale gegeben. "Eine Ära geht zu Ende", so Jenderek. Zudem hob er den "langweiligsten Chefwechsel" im Dax hervor. Schon 2015 hatte das Unternehmen Dominik von Achten als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden positioniert.

Bereits seit 2006 arbeiten Scheifele und von Achten, beides Juristen, zusammen. Der 53-Jährige war damals Partner bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group und im Zuge eines Effizienzprojekts bei HeidelbergCement tätig. Beide einten gemeinsame Wert wie etwa "Verlässlichkeit", so Scheifele.

Alles andere als langweilig sei hingegen die Dividendenpolitik des Unternehmens, so Jenderek. "Sie halten Kurs", quittierte er die neunte Dividendenerhöhung in Folge. Pro Aktie bekommen die Aktionäre 2,10 Euro, das sind elf Prozent mehr als im Vorjahr.

Die wichtigsten Kennzahlen der HeidelbergCement AG im ersten Quartal 2019: Umsatz: 4,2 Mrd Euro (+15%) Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen: 400 Mio Euro (+26%) Mitarbeiter: 58.000.( -2000) davon in der Region: 1300 (gleich) Dividende: 2,10 Euro (1,90 Euro)

Auch Michael Ruoff, Aktionärsvertreter von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) fand keine Kritikpunkte: "Als Aktionär ist man bei HeidelbergCement gut aufgehoben".

Dabei war 2018 nach Aussage Scheifeles kein einfaches Jahr. Für viele Firmen sei es das schwierigste Jahr seit der Finanzkrise gewesen. Immerhin 18 der 30 Unternehmen im Leitindex Dax hätten ihre Prognose korrigieren müssen - unter ihnen auch HeidelbergCement. Für Scheifele war die Gewinnwarnung im Oktober die erste seiner Karriere. Hohe Energiepreise und schlechtes Wetter hatten es unmöglich gemacht, die gesteckten operativen Ziele zu erreichen.

Das habe ihn "ziemlich stark umgetrieben", hatte Scheifele nach der Gewinnwarnung seinen Gemütszustand beschrieben. Dennoch: Durch konsequentes Kostensparen hat HeidelbergCement auch 2018 bei einem nur leicht erhöhten Umsatz den Gewinn deutlich steigern können. Dafür gab es gestern Applaus von den Aktionären.

Zum Thema Sparen passte auch der Ort der Hauptversammlung: Statt an einen pompöseren Veranstaltungsort zu wechseln, tagten die Aktionäre im für einen Dax-Konzern doch etwas kleinen und unspektakulären Kongresszentrum Palatin in Wiesloch. Von dem verstorbenen Großaktionär Adolf Merckle, ein enger Vertrauter Scheifeles, habe er gelernt: "Innere Stärke geht vor Außendarstellung", so der 61-Jährige mit Blick auf die etwas beengten Räumlichkeiten.

Das erste Quartal lief für das Unternehmen gut - besser als es Analysten erwartet hatten. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, der operative Gewinn (Ebitda) legte um knapp 26 Prozent auf 396 Millionen Euro zu. Angaben zum Nettogewinn macht das Unternehmen im für die Branche weniger wichtigen ersten Quartal nicht mehr. Den Jahresausblick bestätigte Scheifele, eine Anhebung kam für ihn nicht in Frage: "Wir bleiben erst einmal auf dem Boden, das Jahr ist lang." 2019 sollen Umsatz und Gewinn moderat zulegen.

Zum Ende seiner letzten Rede als Vorstands-Chef auf einer Hauptversammlung bat Scheifele um Nachsicht für die starken Schwankungen beim Aktienkurs, diesen könne er nicht kontrollieren. Er würde es allerdings ganz wie der Großaktionär Ludwig Merckle halten. Dieser habe ihm gesagt, dass ihn die Schwankungen als langfristiger Aktionär gar nicht so sehr störten. Die Schwächephasen nutze er zum Zukauf.