Walldorf. (RNZ) Hasso Plattner, Mitgründer und Aufsichtsratschef des Walldorfer Softwarekonzerns SAP, warnt vor der Einführung einer Vermögenssteuer in Deutschland. "Bei einer zweiprozentigen Vermögensteuer muss ich Deutschland verlassen", erklärte er in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Anfang Dezember hatte der SPD-Parteitag sich für die Wiedereinführung der Vermögensteuer ausgesprochen. Diese soll ab einem Nettovermögen von zwei Millionen Euro greifen und ein Prozent betragen. Der Beschluss sieht vor, dass sogenannte Superreiche bis zu zwei Prozent zahlen. In der Bevölkerung kommt dieser Plan gut an. Fast drei Viertel (72 Prozent) der Deutschen befürworten eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Das hatte kürzlich eine ARD-Umfrage ergeben.

Für Plattner, der noch bis zum Jahr 2022 Aufsichtsratschef bei SAP ist, wäre eine Vermögensteuer "ein falsches Instrument", wenn ein Land eigentlich Wachstumsfirmen haben wolle. "Seit 25 Jahren versuche ich der Politik zu erklären, dass das für Deutschland schwere Konsequenzen hätte". Unternehmen, die einen hohen Marktwert, aber noch keine Gewinne hätten, würden damit übermäßig belastet. "Eine neue SAP kann ich mir unter diesen Umständen nicht vorstellen."

Plattner könnte die Steuer sogar zum Anlass nehmen, sich von seinen SAP-Anteilen zu trennen. "Damit ich zwei Prozent zahlen kann, muss ich drei Prozent meiner Aktien verkaufen", erklärte Plattner in dem Interview. "Das fühlt sich an wie Enteignung." Der 75-Jährige, dessen Vermögen auf 16,2 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, hält noch gut sechs Prozent der Aktien an der SAP. Der Anteil sank zuletzt allerdings stetig. Erst Mitte November hatte Plattner weitere Aktien im Wert von 100 Millionen Euro verkauft.

Gleichzeitig sieht Plattner zu einem Grundeinkommen "keine Alternative": "Wir müssen jedem eine Wohnung, ein ordentliches Einkommen und eine Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellen." Viele Menschen würden durch den Wandel in der Arbeitswelt ihren Job verlieren. "Es fallen jene Menschen unter den Tisch, die jahrhundertelang eine solide Arbeit verrichtet haben, dank ihrer körperlichen Fähigkeiten", so Plattner. "Im Bergbau, in der Montage. Alle diese Jobs sind mehr oder weniger weg." Für den SAP-Gründer ist dies das "größte Thema, das weltweit nicht gelöst ist". Denn an der digitalen Welt könnten nicht alle teilhaben. Um den Rückgang von Arbeitsplätzen müsse sich die Politik kümmern.