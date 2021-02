Mannheim. (RNZ) Ein "durchwachsenes Bild" zeigen die Konjunkturzahlen für das Handwerk in der Region Rhein-Neckar-Odenwald für das vierte Quartal 2020. Die Stimmung in den Betrieben habe sich merklich eingetrübt, die Handwerkskonjunktur wurde ausgebremst, teilte die Kammer am Montag mit.

Demnach bewertete nur noch jeder zweite Handwerksunternehmer (Vorjahr: 76,4 Prozent) seine Geschäftsentwicklung mit "gut", als befriedigend jeder Sechste (15,6 Prozent – wie im Vorjahr) und als mangelhaft jeder Dritte (32,3, Prozent – Vorjahr 3,3 Prozent). Für die nächsten Wochen erwarten knapp die Hälfte (48,2 Prozent) eine Entwicklung auf aktuellem Niveau. 41,0 Prozent befürchten eine Verschlechterung und nur 10,8 Prozent eine Verbesserung der künftigen Geschäftslage. Die Aufträge der Betriebe sind laut Kammer im vierten Quartal eingebrochen: So meldeten 16,4 Prozent der regionalen Firmen ein höheres Auftragsaufkommen, dagegen 48,8 Prozent der Befragten Einbußen bei den Aufträgen. Für die kommenden Wochen stellen sich die Betriebe auf eine flaue Auftragsentwicklung ein. Ein Fünftel rechnet mit einer Steigerung, aber zwei Fünftel mit Auftragsrückgängen.

Auch die Umsatzkurve ist in den letzten drei Monaten eingeknickt. Immerhin konnte sich jeder vierte Betrieb über höhere Umsätze freuen. Doch mussten zwei Fünftel Einbußen hinnehmen. An eine bessere Umsatzentwicklung glauben nur die wenigsten Betriebe.