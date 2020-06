Eine Erzieherin und ein Kind spielen in einem Kindergarten in Schriesheim. Inzwischen sind die Kitas in Baden-Württemberg für maximal 50 Prozent der Kinder wieder offen. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Mannheim. Familien fühlen sich in der Corona-Pandemie zunehmend im Stich gelassen. Während Geschäfte, Restaurants und inzwischen sogar Schwimmbäder wieder öffnen, müssen viele Eltern ihre Kinder nach wie vor zu Hause betreuen. Das hat Auswirkungen – nicht nur auf die Kinder und ihre Eltern, sondern auch auf ihre Arbeitsleistung, wie eine aktuelle Studie zeigt. "Die makroökonomischen Kosten sind gewaltig", erklärt Michèle Tertilt, Professorin für Makro- und Entwicklungsökonomie an der Universität Mannheim. "Das ist bisher noch viel zu wenig diskutiert worden."

Gemeinsam mit Moritz Kuhn von der Universität Bonn und Nicola Fuchs-Schündeln von der Goethe-Universität Frankfurt hat Tertilt die Folgen mangelnder Betreuungsangebote für Kinder und ihr Zusammenspiel mit der verfügbaren Arbeitszeit berufstätiger Eltern untersucht – und ist auf ein Dilemma gestoßen: Einerseits wird die Wirtschaft wieder hochgefahren und Eltern sollen wieder mehr an ihren Arbeitsplätzen präsent sein. Andererseits müssen sie sich Zuhause um ihre Kinder kümmern.

Zwar würden Kindergärten und Schulen nun schrittweise wieder geöffnet, merken die Forscher an, doch könne von Normalität keine Rede sein. Betroffen davon ist ihrer Schätzung nach jeder vierte Erwerbstätige – nämlich all diejenigen, die Kinder unter 14 Jahren haben. Das entspreche den rund zehn Millionen Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes und der Bauindustrie in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung zur Studie. Berücksichtige man, dass etwa ältere Geschwister oder ein nicht arbeitendes Elternteil die Betreuung übernehme, seien immer noch 20 Prozent der Erwerbstätigen betroffen.

Häufig wird das Betreuungsproblem den Forschern zufolge dadurch gelöst, dass ein Elternteil zu Hause bleibt. Dann – so schätzen sie – würden den Arbeitgebern elf Prozent der Erwerbstätigen fehlen. Damit wäre der Anteil der von der Betreuungsnot betroffenen Eltern fast doppelt so hoch wie die derzeitige Arbeitslosenquote in Deutschland (5,8 Prozent im April 2020).

So würden gewaltige makroökonomische Kosten verursacht, erklären die Wissenschaftler. Und auch der Familienbonus im aktuellen Konjunkturpaket – eine einmalige Zahlung von 300 Euro pro Kind – helfe da eher wenig, meint Tertilt. "Wichtiger wäre es, die Schulen und Kitas wieder zu öffnen, damit die Eltern wieder arbeiten können. Wenn Eltern mehr Geld verdienen, geben sie mehr aus, und die Steuereinnahmen gehen auch wieder hoch."