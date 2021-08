Weinheim. (RNZ) Der Weinheimer Logistikspezialist Transoflex hat seinen Umsatz und die operative Profitabilität in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres gesteigert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Demnach stieg der Umsatz der Transoflex-Gruppe im Berichtszeitraum um 4,6 Prozent auf 264 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 252 Millionen Euro), das bereinigte EBITDA gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 um 4 Prozent auf 31 Millionen Euro.

Transoflex mit Sitz in Weinheim ist kein klassischer Paketdienst, sondern spezialisiert auf Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics und für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad oder bei 2 bis 8 Grad aktiv temperiert und ohne Unterbrechung befördern. Beschäftigt werden etwa 1954 Mitarbeiter. Der Logistikspezialist beliefert täglich etwa 19.000 Apotheken, 3000 Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime mit Medikamenten.

Wegen der weiter stark gewachsenen Nachfrage nach Speziallogistik-Lösungen für medizinische Produkte und andere sensible Güter habe Transoflex Umsatz und operative Profitabilität steigern können, obwohl die Lockdown-Maßnahmen in der Corona-Pandemie im ersten Quartal zu einem zeitweiligen Rückgang der transportierten Packstücke geführt hätten, hieß es am Donnerstag. Dass man im Markt für Arzneimittel und Express-Logistik für sensible Güter auch in Krisenzeiten ein solides Wachstum aufweisen könne, mache das Unternehmen auch für die zweite Jahreshälfte optimistisch.

"Wir sind weiter auf Wachstumskurs", erklärte Transoflex-Chef Wolfgang P. Albeck laut Mitteilung. "Die Pandemie zeigt uns, wie wichtig schnelle, sichere und verlässliche Logistik besonders im Bereich Pharma ist." Laut Mitteilung profitiert Transoflex zudem von Mega-Trends wie dem demografischen Wandel, der zu einer steigenden Nachfrage nach Medikamenten führe, und der durch das zunehmende Online-Shopping gestiegenen Nachfrage nach Express-Lösungen.