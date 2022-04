Von Matthias Kros

Karlsruhe/Eberbach. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat einen vorläufigen Schlussstrich unter den erbitterten Streit beim weltgrößten Gelatine-Hersteller Gelita mit Sitz in Eberbach gezogen. Der 11. Zivilsenat wies in seinem Urteil vom 8. April 2022 eine Schadenersatzklage des sogenannten "Besonderen Vertreters" Rechtsanwalt Matthias Schüppen über insgesamt rund 39,5 Millionen Euro gegen ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie den Mehrheitsaktionär Philipp Koepff in zweiter Instanz ab. Das bestätigte ein Gerichtssprecher am Mittwoch in Karlsruhe. Eine Revision sei nicht zugelassen. Wegen des hohen Streitwertes sei dagegen allerdings eine Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof (BGH) möglich.

Der zugrundeliegende Fall liegt schon über zehn Jahre zurück und beschäftigt seither immer wieder die Gerichte. Die Kosten für das Unternehmen gehen dafür bereits in die Millionen. Entzündet hatte sich der Streit an dem Verkauf eines 49-Prozent-Anteils an R.P. Scherer, einem Hersteller von Gelatine-Kapseln für die Pharmaindustrie im Jahr 2012. Käufer war damals der US-Konzern Catalent, der zuvor bereits Mitgesellschafter gewesen war. Gestritten wird seither darüber, ob der von Gelita erzielte Kaufpreis von 43 Millionen Euro wirklich angemessen war. Die Minderheitsaktionäre der Eberbacher glauben, dass die Anteile rund 80 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel Wert seien und werfen dem Mehrheitsaktionär Philipp Koepff in diesem Zusammenhang vor, mit dem Verkauf nur auf eine hohe Sonderdividende aus gewesen zu sein. Ihrer Meinung nach war der Verkauf schlecht vorbereitet worden. Der Kaufpreis soll schon festgelegt worden sein, ohne dass eine fundierte Unternehmensbewertung vorgelegen habe.

Um die Umstände des Beteiligungsverkaufs zu untersuchen und ihren Vorwürfen nachzugehen, setzten die Minderheitsaktionäre in der Folge mit dem Rechtsanwalt Matthias Schüppen eine Art "Sonderermittler" ein. Dieser "Besondere Vertreter" reichte entsprechende Schadenersatzklagen beim Landgericht Heidelberg ein.

In zweiter Instanz entschied nun das OLG Karlsruhe, dass die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Gelita AG beim Verkauf der R.P. Scherer ihre Sorgfaltspflichten vollumfänglich wahrgenommen hätten und zudem kein Schaden der Gelita AG festgestellt werden könne. Das OLG folge in seinem Urteil den Feststellungen einer eingesetzten Sachverständigen, erklärte der Gerichtssprecher am Mittwoch. Danach habe der im Rahmen des Verkaufs für die R.P. Scherer erzielte Kaufpreis sogar am oberen Ende der ermittelten Werte gelegen. Auch eine Einflussnahme des Mehrheitsaktionärs Philipp Koepff auf die Organmitglieder im Rahmen des Verkaufs der Beteiligung habe das OLG nicht feststellen können.

In einer Presseinformation vom Mittwoch begrüßten Vorstand und Aufsichtsrat der Gelita AG das OLG-Urteil. Diese Teilklage des "Besonderen Vertreters" Schüppen sei somit "auch in der zweiten Instanz vollumfänglich abgewiesen" worden. Der Rechtsstreit ist damit allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen: Über eine weitere Teilklage in gleicher Sache über einen Betrag in Höhe von 10 Millionen Euro gegen ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder muss das OLG Karlsruhe noch entscheiden.

Die Gelita Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der führenden Hersteller von Kollagenproteinen weltweit und mit mehr als 21 Standorten auf allen Kontinenten vertreten. Kollagenproteine finden als Gelatine Verwendung in der Herstellung von Lebensmitteln, pharmazeutischen Produkten und technischen Anwendungen. Gelita beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter, rund 650 davon in Eberbach. 2018 machte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 696 Millionen Euro.