Eberbach. (RNZ) Am Dienstag wird Jörg Siebert (75) zum letzten Mal als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gelita AG die Hauptversammlung des Unternehmens eröffnen. Es ist für den gebürtigen Wetzlarer der Abschluss einer 40-jährigen Beziehung zu dem Gelatineproduzenten aus Eberbach. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen zum Weltmarktführer in der Gelatinegewinnung und -verarbeitung entwickelt. Siebert war in seinen 19 Jahren als Vorstandsvorsitzender (1987 bis 2006) Haupt-Treiber dieser Entwicklung.

Höchstleistungen spielen auch grundsätzlich eine große Rolle im Leben von Jörg Siebert. Rudern ist die Disziplin, die es ihm in Schülertagen und während seines Studiums des Wirtschaftsingenieurwesens in Berlin angetan hat. 1967 und 1968 wird er Deutscher Meister im legendären Deutschland-Achter, der 1967 die Europameisterschaft erringt und 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko die Goldmedaille gewinnt.

Nach seiner aktiven Sportler-Laufbahn und dem Abschluss des Studiums als Diplom-Ingenieur heuert Siebert von 1971 bis 1977 bei Arthur Andersen & Co in Frankfurt an. Als Controller wechselte er 1978 zur R.P. Scherer GmbH und zur Deutsche Gelatine- Fabriken Stoess & Co GmbH nach Eberbach. Geschäftsführer der DGF Stoess GmbH wird er 1983, Geschäftsführer der R.P.Scherer GmbH 1986. Schließlich wird er 1987 Sprecher bzw. Vorsitzender des Vorstands der Gelita AG (vormals DGF Stoess AG). In der Folge sorgt er mit einer Reihe von Firmenübernahmen in Schweden, UK, den USA, in Brasilien, Mexico, Australien, Neuseeland, Südafrika und China für ein rasantes Unternehmenswachstum. In Deutschland erweitert die DGF STOESS AG die Kapazitäten durch Produktionsstätten in Minden und Memmingen. Bereits 1998 avanciert das Unternehmen zum weltweit größten Gelatineproduzenten.

Die schon seit den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelten Gelatine-Hydrolysate, speziell für den Nahrungsmittelergänzungs- und Gesundheitsmarkt wurden in den 90er Jahren massiv durch Produktentwicklung und Anwendungstechnik weiterentwickelt. Durch erste klinische Studien wurden die Grundlagen geschaffen für die Vermarktung dieser Kollagen-Peptide, sowohl im B2B als auch im B2C Geschäft. Auch in diesem Marktsegment ist Gelita weltweit führend.

2002 schließlich eröffnete Jörg Siebert die neue Konzernzentrale an der Uferstraße in Eberbach. Bis 2006 bestimmte Siebert den Kurs von Gelita. 2007 wechselte er in den Aufsichtsrat und übernahm dort den Vorsitz.

Siebert erlebt als Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender wechselvolle Zeiten der Auseinandersetzungen im Kreis der Familienaktionäre. Gleichzeitig hat er seine Nachfolger im Vorstand bei der strategischen Weiterentwicklung der Gelita AG unterstützt und so dazu beigetragen, dass das Unternehmen sich weiterentwickeln konnte und auch 2019 noch Weltmarktführer in der Verarbeitung von Gelatine und Kollagen Peptiden ist und mittlerweile eine stabile Position in China und den asiatischen Märkten aufgebaut hat.