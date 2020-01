Von Matthias Kros

Walldorf. Im Rechtsstreit zwischen einem gekündigten Betriebsratsmitglied und dem Walldorfer Softwarekonzern SAP wollen die Konfliktparteien am 16. Januar einen Versuch unternehmen, sich zusammenzuraufen. Für diesen Tag sei vor dem Arbeitsgericht Mannheim eine auf drei Stunden angesetzte Güterichter-Verhandlung vorgesehen, bestätigte Martin Gerhardt von der Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM), der den Betroffenen in dem Verfahren rechtlich vertritt. Geleitet wird der nicht-öffentliche Termin von der Arbeitsrichterin Kerstin Miess, die über die spezielle Qualifikation einer Güterichterin verfügt, teilte das Arbeitsgericht Mannheim am Dienstag auf Anfrage mit.

Anfang August hatte SAP dem Betriebsratsmitglied außerordentlich und fristlos gekündigt. Grund waren Massen-E-Mails, sogenannte Newsletter, die er regelmäßig an eine Vielzahl von SAP-Mitarbeitern verschickt hatte und die laut Arbeitgeber zum Teil unwahre und diffamierende Äußerungen enthielten. Damit soll der Betriebsfrieden gestört worden sein. Der Betroffene klagte umgehend vor dem Arbeitsgericht Mannheim auf Wiedereinstellung. Bei einem ersten Gütetermin Mitte Oktober regte Richterin Claudia Fath wegen der hohen Komplexität des Falles eine außergerichtliche Einigung an.

Grundsätzlich waren beide Seiten damit einverstanden. Strittig war allerdings die finanzielle Frage: Die CGM wollte erreichen, dass SAP dem Gekündigten bis zum Abschluss des Güterichterverfahrens das Gehalt weiterbezahlt. Dazu hatte sich SAP aber nicht bereitgefunden. Stattdessen drängen der Betroffene und die Gewerkschaft nun zumindest auf eine zügige Durchführung des Verfahrens.

Abgesehen davon bleibe das Ziel des gekündigten Betriebsratsmitglieds, an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren, sagte Gerhardt. Deshalb sei er auch weiterhin an einer Verständigung mit dem Arbeitgeber interessiert. Die Güte-Verhandlung findet in kleinem Kreis statt, erwartet werden fünf bis sechs Teilnehmer. Möglicherweise wird auch ein SAP-Mitarbeiter als Zeuge aussagen. Das Betriebsratsmitglied hatte unter anderem die Beförderungspraxis bei SAP kritisiert; hierzu könnte der Mitarbeiter eventuell Belege liefern.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, müsste der Fall letztlich doch gerichtlich geklärt werden. Daran dürften beide Seiten – schon wegen der öffentlichen Wirkung – aber kein größeres Interesse haben.