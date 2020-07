Wiesloch/Walldorf. (kla) Die Heidelberger Druckmaschinen haben im Stammwerk in Wiesloch-Walldorf die Produktion von gedruckter organischer Elektronik aufgenommen, wie der Druckmaschinenbauer am Dienstag mitgeteilt hat. Damit starte das Unternehmen in ein völlig neues Geschäftsfeld, erklärte ein Sprecher. "Der Einstieg in die Entwicklung und industrielle Produktion gedruckter und organischer Elektronik ist ein Meilenstein für Heidelberg und den Wirtschaftsstandort Deutschland", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberger Druckmaschinen laut Mitteilung.

Bei dem neuen Druckverfahren wird anstelle von Druckfarben eine Flüssigkeit auf eine Folienmatten gedruckt, die Sensoren enthalten. Zunächst produziert Heidelberger Druckmaschinen so Sensoren, die am InnovationLab in Heidelberg entwickelt wurden, mit deren Hilfe Zahnärzte die Druckverteilung beim Kauen digital erfassen und dreidimensional auf einem Tablet sichtbar machen können.

Es seien jedoch auch andere Anwendungen denkbar, so der Unternehmenssprecher: etwa bei Regalen, in denen Sensoren registrieren, wie viel Ware dort noch lagert. "Wir sehen für uns als Betreiber dieser Produktion von High-Tech-Sensoren Wachstumschancen im zwei bis dreistelligen Millionen-Euro-Bereich", so Hundsdörfer.

Für die industrielle Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der gedruckten und organischen Elektronik und die Produktion am Standort Wiesloch-Walldorf hat das Unternehmen laut Mitteilung eine eigene Geschäftseinheit gegründet. Am Standort wurde in einem Reinraum eine Maschine aufgebaut, auf der bereits produziert wird. In den Aufbau der Produktionsstraße für gedruckte Sensoren habe das Unternehmen rund 5 Millionen Euro investiert, hieß es.

Entstanden ist das neue Heideldruck-Geschäftsfeld aus einer jahrelangen Grundlagenforschung deutscher und internationaler Wissenschaftler an der Heidelberger InnovationLab, an dem neben Heidelberger Druckmaschinen die BASF und SAP beteiligt sind sowie die Universität Heidelberg, das Karlsruher Institut für Technologie.