Düsseldorf. (dpa/kla) Die Textilhandelskette C&A will in diesem Jahr 13 ihrer rund 450 Geschäfte in Deutschland schließen. Betroffen seien Filialen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern, Berlin und Brandenburg, berichtete ein Unternehmenssprecher am Freitag. Zuvor hatte die "Textilwirtschaft" über die Schließungspläne berichtet.

"Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen, ob wir eine Filiale modernisieren, schließen oder neu eröffnen", betonte der C&A-Sprecher. Zudem liefen noch Gespräche mit Vermietern. Die Zahl der betroffenen Fialen könnte sich im Laufe des Jahres deshalb noch geringfügig verringern oder erhöhen. C&A bemühe sich, den Mitarbeitern Jobs in anderen Filialen anzubieten, berichtete die "Textilwirtschaft".

Der Modehändler ist nach dem jüngsten Ranking des Blattes Deutschlands drittgrößter Bekleidungshändler, hatte aber in den vergangenen Jahren mit Umsatzrückgängen zu kämpfen.

Betroffen ist unter anderem die erst im Jahr 2005 eröffnete Filiale in Neustadt an der Weinstraße, geschlossen werden außerdem die Filialen Dessau, Rottenburg, Witten, Stadthagen, Emden, Tuttlingen, Mülheim Forum, München-Nordheide, Forchheim, Berlin-Wilmersdorf, Lemgo und Potsdam.

Nicht betroffen sind demnach die Filialen in der Region. Hier gibt es C&A etwa in Heidelberg, Mannheim, Wiesloch, Sinsheim, Mosbach, Neckarsulm und Heilbronn.

Im Nachbarland Frankreich hingegen könnten laut "Textilwirtschaft" mehrere hundert Arbeitsplätze bedroht sein. Dort hatte C&A angekündigt, sich von 30 Häusern trennen zu wollen. Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern laufen. Auch in Österreich sollen dem Bericht zufolge einige Läden schließen.