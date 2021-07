Heidelberg/Frankfurt. (tv) Seit mehr als 100 Jahren gehören insgesamt 16 Wasserkraftwerke zur Süwag. Bemerkenswert ist die regionale Verteilung: Neun Wasserkraftwerke sind in Hessen und Rheinland-Pfalz, acht an der Lahn, eins an der Wied, sieben sind es in Baden-Württemberg: An der Elsenz, am Neckar, an Kinzig, Rench und Maisach.

Wie ein Flickenteppich verteilt sich auch das Geschäftsgebiet der Süwag, vor allem über die beiden genannten Bundesländer. Das hat historische Gründe: Die Süwag entstand vor 20 Jahren aus kleinen, regionalen Energieerzeugern, eins davon war das Elektrizitätswerk Elsenztal. Dazu gehörte auch das 1914 erbaute Wasserkraftwerk in Meckesheim, ein architektonisches Kleinod des Jugendstil, erbaut von der späteren Rheinelektra, die später zu RWE gehörte. Heute ist der Eon-Konzern Hauptaktionär der Süwag.

Die Laufwasserkraftwerke produzierten im vergangenen Jahr rund 56 Millionen Kilowattstunden Strom für rund 20.000 Haushalte.

Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt produziert ausschließlich grünen Strom aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen, vertreibt zugekauften Strom und Gas in das knapp 5200 Quadratkilometer große Versorgungsgebiet und bietet Produkte und Dienstleistungen im gesamten Bundesgebiet an. Die Süwag hat 705.000 Strom- und 105.000 Gaskunden und 1800 Mitarbeiter.

Die Süwag betreibt auch Solaranlagen und zwei Onshore-Windparks im Taunus. In Heidenrode und Mengerskirchen wurden im vergangenen Jahr rund 117 Millionen Kilowattstunden Strom für etwa 40.000 Haushalte erzeugt.

Die Netztochtergesellschaft Syna sichert als regionaler Verteilnetzbetreiber rund 30.000 Kilometer Strom- und rund 3700 Kilometer Gasnetz und investiert in intelligente Netze für die Zukunft.

Die Süwag bietet auch sogenannte Quartierkraftwerke – bundesweit sind bereits 58 Quartierlösungen entstanden, weitere sind geplant oder im Bau. Als Blockheizkraftwerke mit Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern sichern sie eine "fast autarke Versorgung", wie die beiden Vorstände Mike Schuler und Markus Coenen im Gespräch mit der RNZ sagten. Das vergangene Jahr sei von der Corona-Pandemie geprägt gewesen, deren Einfluss auf das Geschäft aber gering gewesen sei. Das Jahresergebnis habe sogar leicht zugelegt, von 73 auf 75 Millionen Euro. Für das laufende Jahr wird, auch wegen zahlreicher Investitionen, mit einem leicht rückläufigen Gewinn gerechnet. Investiert wurden im vergangenen Jahr 135 Millionen Euro in Sachanlagen. Energiewende vor Ort: In den nächsten drei Jahren sollen voraussichtlich mehr als 400 Millionen Euro investiert werden.

Seine Rolle als Erzeuger von regenerativer Energie will die Süwag ausbauen. Bei der Wasserkraft ist ein bedeutender Zuwachs nicht in Sicht, weil die dafür notwendigen Rechte nicht zu kriegen seien. Eine Steigerung der Erzeugung sei nur durch Investitionen in die Effizienzerhöhung der Anlagen erreichbar. Chancen sehen Schuler und Coenen vor allem bei der Photovoltaik: "Da besteht Potenzial". In Sachen Windkraft sei man zwar auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten, ein Hemmnis sei aber vor allem die derzeit noch mangelnde Akzeptanz der Bürger.

Zu den neuen Geschäften der Süwag zählt eine Flotte von Elektro-Rollern in Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Diese sei 2020 rund 23.000 Mal im Einsatz gewesen, 103.000 Kilometer seien zurückgelegt worden. Auch E-Bikes gehören zum Geschäft der Süwag. Das Abo-Modell "Rid.e" hat bereits 2300 Abonnenten mit rund 5000 Rädern.