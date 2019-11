Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Kerstin Andreae (51) ist Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.

Frau Andreae, trägt die Elektrizitätswirtschaft Mitverantwortung dafür, dass die Ladeinfrastruktur für E-Autos in Deutschland relativ schlecht ist?

Der Aufbau der Ladeinfrastruktur erfolgt in Deutschland wettbewerblich. Somit kann theoretisch jedes Unternehmen Ladesäulen errichten. Es kann also nicht von der Verantwortung einer bestimmten Branche für den Lade-Infrastruktur-Aufbau gesprochen werden. Die Energiewirtschaft ist massiv in Vorleistung gegangen: Sie betreibt zwei Drittel der Ladesäulen. Aktuell gibt es 20.700 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Das deckt den aktuellen Bedarf der E-Autos im Markt. Allein innerhalb eines Jahres ist es gelungen, die Anzahl der Ladepunkte um über 50 Prozent zu steigern. Dass bisher deutlich weniger E-Autos auf den Straßen fahren als geplant, liegt vor allem auch daran, dass bisher die Automodelle für eine breitere Käuferschicht fehlen.

Kerstin Andreae vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Foto: dpa

Wie viele Ladestationen muss es in welchem Zeitraum geben, um der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen?

Welche und wie viel öffentliche Ladeinfrastruktur gebraucht werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab - insbesondere von den technologischen Entwicklungen bei den Fahrzeugen und dem Nutzerverhalten. Wichtig ist vor allem, dass die Fahrzeuge dort laden können, wo sie lange stehen, das heißt zu Hause und beim Arbeitgeber. Deshalb ist die Anpassung des Miet- und Wohnungseigentumsrechts zur Erleichterung der Errichtung privater Ladeinfrastruktur zentral. Entscheidend wird sein, dass den Kunden attraktive Fahrzeuge mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis im Massenmarktsegment zur Verfügung stehen. Die Privilegierung bei der Dienstwagenbesteuerung ist dabei ein wichtiger Schritt.

Was kann der Staat tun, um für mehr Ladestationen zu sorgen?

Wichtig ist, dass Genehmigungsprozesse verkürzt werden und mehr Personal für die Bearbeitung von Förderanträgen bereitgestellt werden. Auch müssen Flächen für die Ladeinfrastruktur - etwa entlang der Bundesautobahnen - bereitgestellt werden. Zentral ist, dass die Hürden für den Aufbau privater Ladeinfrastruktur zügig abgebaut werden.

Was kann die Energiewirtschaft tun, um bessere Bedingungen für E-Autos zu schaffen?

Wir haben bereits gute Bedingungen geschaffen, damit Elektromobilität funktioniert: Stromnetze, an denen bereits jetzt zehn Millionen E-Autos laden könnten, auskömmliche Ladeinfrastruktur und umfassende Serviceangebote für die Kunden. Wir arbeiten zudem kontinuierlich daran, das Laden und Bezahlen noch kundenfreundlicher zu gestalten.

Warum ist die Elektrizitätswirtschaft nicht beim Autogipfel vertreten?

Die Energiewirtschaft hat im Rahmen der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) ihre Empfehlungen in den Masterplan Ladeinfrastruktur eingespeist. Beim Autogipfel sind einzig Mitglieder der Bundesregierung, der Automobilwirtschaft und der Gewerkschaften anwesend.