Walldorf. (dbe) Stefan Dürr baut seinen landwirtschaftlichen Betrieb in Russland immer weiter aus. Mittlerweile bewirtschaftet er eine Fläche von 386.000 Hektar, das ist in etwa 1,5 Mal so groß wie das Saarland. Das teilte die Walldorfer Holding hinter der Firma, die Ekosem Agrar AG, am Freitag mit. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 24 Prozent auf fast 97 Millionen Euro, der Gewinn vor Zinsen und Steuern verbesserte sich von fast 19 Millionen Euro im Vorjahr auf aktuell rund 27 Millionen Euro.

"Die Landwirtschaft hat sich in Russland inzwischen zu einem der wichtigsten Wirtschaftssektoren des Landes mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten entwickelt", sagte Dürr, der Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzender der Ekosem Agrar AG ist. Die Gesamtherde des Konzerns erhöhte sich laut Mitteilung auf aktuell rund 110.000 Rinder, im Vorjahr waren es noch 97.000. Die tägliche Milchleistung stieg um 25 Prozent auf 1365 Tonnen.

Den meisten Umsatz generiert Ekosem mit dem Verkauf von Rohmilch (64 Prozent). Immer wichtiger wird der Verkauf von Milchprodukten: Von einem Anteil von zwei Prozent am Umsatz im Vorjahr stieg das Geschäft mit Käse und Co. im ersten Halbjahr 2018 auf 13 Prozent. Und dieses Geschäft soll weiter wachsen. Ende 2017 hatte Ekosem zwei Molkereien in den Regionen Kaluga und Woronesch gekauft.

"Mittelfristiges Ziel ist es, die Gruppe als Russlands ersten vollintegrierten heimischen Hersteller von Milchprodukten mit nahezu landesweiter Marktabdeckung zu etablieren", schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. Im Gesamtjahr soll die Zahl der Milchkühe weiter zulegen, ebenso die landwirtschaftliche Nutzfläche.