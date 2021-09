Mannheim. (mk) Der Gewerbestandort "Turbinenwerk" in Mannheim füllt sich weiter. Nachdem im vergangenen Jahr die ABB Automation Products GmbH als neuer Mieter gewonnen werden konnte, siedelt sich nun auch der strategische Partner von ABB, die Huettemann Logistik GmbH, auf dem Gelände an, auf dem einst der US-Konzern General Electric (GE) Turbinen für Gas- und Kohlekraftwerke gebaut hatte. Das vermeldete am Dienstag der Projektentwickler, Eigentümer und Vermieter des Areals, die Aurelis Real Estate.

Huettemann erbringe im Turbinenwerk unter anderem für ABB Dienstleistungen im Bereich Logistik, Verpackung und Versand. Der Mietvertrag über knapp 2000 Quadratmeter Hallenfläche sei vor kurzem abgeschlossen worden, hieß es weiter. Der Einzug für beide Unternehmen sei für den Sommer 2022 geplant.