Von Matthias Kros

Heidelberg. Heidelberg behält neben seinen beiden Galeria-Kaufhof-Warenhäusern auch die Filiale der Konzerntochter Karstadt Sports. "Heidelberg steht nicht auf der Liste der Karstadt-Sports-Filialen, die bundesweit geschlossen werden sollen", sagte Wolfgang Krüger von der Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg in Stuttgart am Montag.

Am Wochenende hatten sich Verdi und die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) auf einen Interessenausgleich verständigt, der die Schließung von 20 der bundesweit 30 Niederlassungen der Tochter Karstadt Sports vorsieht. Danach sollen zum Beispiel Standorte in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg und München aufgegeben werden, 700 Arbeitsplätze verschwinden. Kurz vorher hatte der Handelskonzern bereits die Schließung von 62 seiner 172 Haupthäuser angekündigt, unter anderem in Mannheim (N7).

Die Heidelberger Karstadt-Sports-Filiale im Darmstädter Hof Centrum war erst im vergangenen Herbst eröffnet worden. Zuvor war an gleicher Stelle die Einzelhandelskette "Saks Off Fifth" mit Mode und Accessoires vertreten, die ebenfalls zum GKK-Konzern gehört und die Erwartungen offenbar nicht erfüllen konnte. Entsprechend kurz fiel das "Gastspiel" aus, "Saks Off Fifth" war erst 2017 eingezogen und hatte damals die Filiale von "Sport Arena" ersetzt, ebenfalls eine GKK-Tochter.

Die Gewerkschaft Verdi hatte Galeria Karstadt Kaufhof am Wochenende aufgefordert, auf die geplante Schließung der von 20 der 30 Filialen von Karstadt Sports zu verzichten. Es müsse darum gehen, alle Möglichkeiten, Chancen und Wege auszuschöpfen, um so viel Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. "Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Dafür sind jetzt Politik, Eigentümer und Vermieter in der Verantwortung", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach.

Auch für die GKK-Filiale in Mannheim N7 mit ihren 75 Mitarbeitern habe man die Hoffnung noch nicht aufgegeben, sagte Sabine Möller von Verdi Rhein-Neckar. Am Montagvormittag habe es eine Betriebsversammlung gegeben – über drei Stunden lang habe man die zahlreichen Fragen der Beschäftigten zu beantworten versucht. "Die Betroffenheit ist nach wie vor groß", sagte Möller. Die Kollegen seien noch immer in einer Art Schockstarre. Man diskutiere derzeit mit allen zuständigen, welche Wege man noch gehen könne, sagte sie und forderte die Geschäftsführung auf, weitere Informationen herauszugeben. "Wir wissen noch immer viel zu wenig über die Hintergründe der Schließungen", so die Gewerkschafterin.

In den Verhandlungen für Karstadt Sports, die bis zum Samstag angedauert hatten, hatte Verdi einen Tarifvertrag abgeschlossen, der unter anderem die Angleichung an das Tarifniveau von GKK in zwei Schritten bis zum 1. Januar 2022 sowie eine Standort- und Beschäftigungssicherung für die verbleibenden Häuser vorsieht. Galeria Karstadt Kaufhof kämpft derzeit ums eigene Überleben.