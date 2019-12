Dicht gedrängt liefen die Menschen (wie hier in Düsseldorf) am vergangenen Samstag durch die Innenstädte. Viele kamen aber wohl mehr wegen der Weihnachtsmärkte und weniger um ausgiebig einzukaufen. Bild: dpa

Berlin/Heidelberg. (dpa/RNZ) Viele Einzelhändler der Region sind unzufrieden mit der Geschäftsentwicklung der vergangenen Tage. Das berichtete Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, am Montag. In der vierten Adventswoche sei das Weihnachtsgeschäft hinter den Erwartungen vieler Händler zurückgeblieben, sagte er. "Die Zufriedenheitswerte gaben nochmal etwas nach". Mittlerweile erwarte nur noch rund die Hälfte der Händler einen Umsatz im Weihnachtsgeschäft auf Vorjahresniveau oder darüber", so Rubel. Zu Beginn der Adventszeit habe dieser Wert noch deutlich höher gelegen.

"Das überrascht ein wenig, weil die Besucherfrequenzen insbesondere in den Städten Mannheim und Heidelberg auch unter der Woche deutlich über denen der Vorwochen lagen", so der Geschäftsführer weiter. Andererseits bestätige es die eigene Einschätzung, dass die Innenstädte in der Vorweihnachtszeit nach wie vor viele Kunden anziehen würden. Gleichzeitig spüre man aber eine "fortschreitende Änderung des Einkaufsverhaltens".

So zeige sich, dass die Kunden beim Einkauf der Weihnachtsgeschenke immer häufiger im Internet bestellten. "Das findet seinen Widerhall auch im unseren Umfragen, wo sich große Betriebe und Händler, die stationär und online verkaufen, tendenziell etwas zufriedener mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäftes zeigen", so Rubel. Kleinere Händler ohne Präsenz im Internet zeigten sich dagegen vergleichsweise häufig unzufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft.

Weihnachten ist für eine Vielzahl von Geschäften und Betrieben die wichtigste Saison des Jahres. Nach einem am Montag veröffentlichten Bericht des Statistischen Bundesamtes verzeichnet der Einzelhandel 19 Prozent seines Jahresumsatzes in den Monaten November und Dezember. Einzelne Unter-Branchen wie der Buchhandel (24 Prozent) oder Spielwarenhandel (26 Prozent) liegen noch darüber.

In Zeiten steigender Reallöhne haben die meisten Bürger sogar etwas mehr Geld zum Ausgeben bei moderat gestiegenen Preisen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge lagen die durchschnittlichen Preise für Waren und Dienstleistungen im November 2019 nur 1,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Einzelne Konsumartikel wie elektrische Rasierer oder Kaffeemaschinen seien sogar günstiger zu haben als zu Weihnachten 2018. Teurer geworden sind hingegen Bücher, wie Testkäufe ergeben haben.

Insgesamt rechnet der Handelsverband HDE in diesem Jahr in den beiden Monaten November und Dezember mit einem Umsatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit übersteigen die Umsätze im Weihnachtsgeschäft den Angaben zufolge erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Auf den Online-Handel entfielen davon rund 15 Milliarden Euro.

Eine Schlussbilanz für das diesjährige Weihnachtsgeschäft will Rubel vom Handelsverband Nordbaden aber noch nicht ziehen. Schließlich gehe es noch weiter. "Für drei Viertel der Betriebe hat das Geschäft zwischen Weihnachten und Silvester eine hohe Bedeutung", so Rubel. Die ruhigen Tage zwischen den Jahren nutzten viele Besucher für ausgedehntes Einkaufen, viele Gutscheine würden dabei in den Geschäften eingelöst. "Für 67 Prozent unserer Händler sind diese Tage mindestens nochmal so stark wie reguläre Samstage, wenn nicht sogar so wichtig wie die Samstage vor Weihnachten".

Für die Zukunft wünscht sich Rubel eine bessere verkehrliche Erreichbarkeit der Innenstädte. So habe die zwischenzeitliche Sperrung der Autobahn 656 zwischen Mannheim und Heidelberg sicher für manche Kunden abschreckend gewirkt. Gleiches gelte für den Ausfall der Hochstraße in Ludwigshafen. Rubel regt dabei auch neue Ideen an: Karlsruhe habe beispielsweise an allen Adventssamstagen Besucher eingeladen, Busse und Bahnen kostenlos zu benutzen. "So etwas könnte ein gutes Vorbild abgeben", findet Rubel.