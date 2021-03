Von Barbara Klauß und Matthias Kros

Heidelberg. Wegen der Corona-Pandemie blieben vor genau einem Jahr, am 17. März 2020, auf Beschluss der Landesregierung erstmals alle Schulen und Kindergärten in Baden-Württemberg geschlossen. Viele Unternehmen der Region erlauben seither ihren Mitarbeitern, im Homeoffice zu arbeiten. Was zunächst als Notlösung begann, ist mittlerweile Routine geworden. Oftmals feilen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter bereits an einer Lösung, wie das mobile Arbeiten auch nach der Pandemie noch Bestand haben kann.

SAP: Bis auf Weiteres

Die Walldorfer SAP ist in der Region so etwas wie die Mutter allen Heimarbeitens. Der Softwarekonzern lässt seine Mitarbeiter bereits seit 2018 frei über den Arbeitsort entscheiden. Die Pandemie traf die Walldorfer also nicht unvorbereitet, allenfalls das Ausmaß: Rund 90 Prozent aller Beschäftigten sind seit einem Jahr durchgehend daheim. "Bis auf Weiteres" werde das auch so bleiben, sagte ein Sprecher. Zunächst hatte SAP eine Rückkehr ins Büro Mitte 2021 angepeilt. "Wir haben es da leichter als andere Unternehmen, aber es ist schon eine besondere Situation", fasst der Sprecher die Lage zusammen. "Wir haben uns bemüht, in vielfältiger Weise und nach Kräften zu unterstützen." Dazu zählen beispielsweise ein regelmäßiges virtuelles Unterhaltungsprogramm, Aktionen wie das digitale Mittagessen "Never lunch alone" oder auch konkrete Hilfsangebote bei psychischen Problemen.

BASF: Grundlagen entwickeln

Seit einem Jahr gilt auch bei der BASF das Grundprinzip "Homeoffice, wo möglich", für rund die Hälfte der knapp 40.000 Beschäftigten in Ludwigshafen gilt das. Ein Ende ist nicht absehbar, "bis auf Weiteres" lautet die Devise. Für viele Beschäftigte dürfte es auch nach der Pandemie gerne so weitergehen, erklärte eine Sprecherin: Befragungen hätten gezeigt, dass sich viele Mitarbeiter beim mobilen Arbeiten produktiver fühlten und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie schätzten. Auch auf das Pendeln könnten viele gut verzichten.

Andererseits eigneten sich nicht alle Tätigkeiten in der BASF für mobiles Arbeiten, sagte die Sprecherin weiter . Ein Versuch im Labor oder das Betreiben und die Reparatur einer Anlage ließen sich nicht virtuell von daheim erledigen und manche Mitarbeiter schätzten gerade die klare räumliche Trennung von Büro und privatem Bereich. "Wir erwarten, dass viele Teams aus dem Büroumfeld künftig in einer Art Hybridmodell arbeiten werden, bei dem sie teilweise vor Ort und teilweise virtuell zusammenkommen", so die Sprecherin. Dafür wolle man aber bewusst keine starren oder global gültigen Regeln vorgeben. "Am Standort Ludwigshafen werden im Rahmen des Projekts Flex Work@LU in diesem Jahr, Grundlagen für flexibles Arbeiten entwickelt, wie etwa Bürokonzepte und IT-Lösungen".

HeidelbergCement: Neue Vereinbarung

Beim Baustoffkonzern galt auch in der Hauptverwaltung in Heidelberg früher eine Präsenzpflicht. Nun aber, nach positiven Erfahrungen während der Corona-Pandemie, hat die Konzernführung mit den Arbeitnehmervertretern eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten ausgehandelt, wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte. Sie tritt bereits zum 1. April in Kraft. "Nach der Pandemie sehen wir mobiles Arbeiten für die Mitarbeiter unserer Hauptverwaltung in einem Umfang von durchschnittlich zwei bis drei Tagen pro Woche vor", so die Sprecherin. Derzeit arbeiten rund 80 Prozent der Mitarbeiter von zu Hause aus. Ins Büro dürfen sie nur mit Vorab-Genehmigung des Vorgesetzten kommen. Die Erfahrungen, die der Konzern im letzten Jahr mit dem Homeoffice gemacht hat, bezeichnete die Sprecherin als sehr gut. "Das Arbeiten konnte vom ersten Tag an reibungslos auf den Remote-Modus umgestellt werden."

Heideldruck: Befragung der Mitarbeiter

Um zu erfassen, welche Erfahrungen die Mitarbeiter im vergangenen Jahr mit dem Homeoffice gemacht haben, befragt Heidelberger Druckmaschinen in Kürze seine Mitarbeiter, wie Personalchef Rupert Felder erklärte. Dabei soll es etwa darum gehen, was nun bei der Arbeitsleistung oder in der Zusammenarbeit anders ist. "Denn durch mobiles Arbeite ändert sich nicht nur die Tätigkeit an sich, vor allem auch die kollegiale Beziehung und die Führungsbeziehung haben sich verändert", so der Personalchef.

Wie viele Mitarbeiter beim Druckmaschinenbauer genau im Homeoffice sind oder waren, kann er nicht sagen. Für viele Beschäftigte im Fabrikbereich sei mobiles Arbeiten natürlich nicht möglich, so Felder. Da, wo es gehe, sei es jedoch für alle umgesetzt worden. Derzeit arbeitet auch Heideldruck an einer Rahmen-Gesamtbetriebsvereinbarung. "In die Ausgestaltung wollen wir Erkenntnisse aus der Mitarbeiterbefragung einfließen lassen", so Felder. "Die Pandemie hat den Begriff der ,Arbeit’ nachhaltig verändert, viele Dinge, wie etwa Online-Meetings und die Reduzierung von Geschäftsreisen, die Flexibilität von Ort und Zeit der Arbeitsleistung werden bleiben."

MLP: Positiv überrascht

Ziemliche Leere herrscht derzeit auch auf dem MLP-Campus in Wiesloch. Rund 75 Prozent der Beschäftigten sind im Homeoffice, nur bei dringenden Gründen dürfen die Kollegen ins Büro. "Diese Regelung ist unbefristet und wird bestehen, so lange es nötig ist", so eine Sprecherin. "Wir sind positiv davon überrascht, was mittlerweile alles rein online möglich ist", zieht die Sprecherin Bilanz. "Nach einer ersten Phase der Orientierung und Anpassung haben sich die Mitarbeitenden sehr gut an die derzeitigen Rahmenbedingungen gewöhnt". Deshalb denkt auch MLP heute schon weiter: "Derzeit beschäftigt sich ein Projektteam mit der Arbeitswelt nach Corona und entwickelt neue Konzepte für die Zusammenarbeit".

SAS: Künftig noch flexibler arbeiten

Beim Softwarekonzern gibt es noch keine konkrete Vereinbarungen zum mobilen Arbeiten, wie Marlies Bürkel erklärte, Director Human Resources für SAS in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). "Aber wir arbeiten dran." So gebe es globale Arbeitsgruppen zur Zukunft der Arbeit, in denen offen über Veränderung und neue Arbeitswelten diskutiert werde. "Fest steht, es wird künftig sicherlich noch flexibler", so Bürkel. Die IT-Voraussetzungen seien geschaffen. Zudem werde es weniger Geschäftsreisen geben – "was sich positiv auf die Kosten sowie auf die Umweltbilanz auswirken wird". Dennoch solle es sobald wie möglich auch wieder Präsenzmeetings geben. "Denn – auch das haben wir gelernt: Den persönlichen Kontakt kann keine Technologie vollständig ersetzen."

Auch SAS bewertet die Erfahrungen mit dem Homeoffice als gut. "Das Geschäft läuft eigentlich ganz ,normal’ weiter", so Bürkel. "Aber die Art des Miteinander hat sich schon verändert."

Bis jetzt empfiehlt auch der Softwarehersteller weiterhin, von zu Hause aus zu arbeiten. Dennoch sind Mitarbeiter willkommen. "Wem die Decke auf den Kopf fällt oder wer aus anderen Gründen ins Büro möchte, darf das", erklärte Bürkel. "Auf dem Campus ist genügend Platz, um unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen ungefährdet arbeiten zu können.