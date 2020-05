Die Unternehmenszentrale von Gelita in Eberbach: Dort hätte am Dienstag ein Mitarbeiter eine Hauptversammlung mit sich allein abhalten sollen. Foto: ZG

Von Barbara Klauß

Eberbach. Viele Unternehmen stehen gerade vor dem gleichen Problem: Sie müssen Hauptversammlungen organisieren in Zeiten der Corona-Pandemie mit all ihren Beschränkungen und Auflagen. Die meisten verlegen ihre Aktionärstreffen ins Internet. Einen anderen Weg wollte Gelita gehen, Gelatinehersteller mit Sitz in Eberbach: Der Traditionskonzern, eine geschlossene Aktiengesellschaft im Besitz der Gründerfamilie, lud zu einer "Ein-Mann-Hauptversammlung" ein, die am Dienstag in Eberbach hätte stattfinden sollen – ohne Aktionäre.

In der Einladung schlug der Vorstand den Anteilseignern vor, ihr Stimmrecht einem Stimmrechtsvertreter zu übertragen – einem Mitarbeiter des Unternehmens, der zugleich die Versammlung leiten sollte. "Er würde damit die Hauptversammlung alleine abhalten", hieß es in einem Brief an die Anteilseigner. Sollte sich ein Aktionär zur Hauptversammlung anmelden, ohne sein Stimmrecht zu übertragen, "sähen wir uns veranlasst, die Hauptversammlung im Hinblick auf die Corona-Krise abzusagen".

In dem Schreiben wies der Vorstand darauf hin, dass der Stimmrechtsvertreter "die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend der ihm erteilten Weisung ausüben" werde. Allerdings sei zu beachten, dass er keine Vollmacht zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegennähme.

Am mangelnden Rede- und Fragerecht störten sich manche Anteilseigner. So wie das Aktionärstreffen geplant gewesen sei, hätte es keinen Sinn ergeben, meinte Antje Ostermann-Koepff, die rund zehn Prozent der Anteile hält. "Das Wesentliche bei einer Hauptversammlung ist doch, dass man sich mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat austauschen kann, wie es um das Unternehmen bestellt ist", erklärte sie. Hier biete sich – ein Mal im Jahr – die Möglichkeit, den Entscheidungsträgern Fragen zu stellen, Antworten einzufordern und Informationen zu bekommen. Bei einer Versammlung, wie sie das Management geplant hatte, wäre das Ihrer Ansicht nach nicht möglich gewesen.

Ein Unternehmenssprecher wies am Dienstag jedoch darauf hin, dass die "Ein-Man-Hauptversammlung" bereits im März als Möglichkeiten ins Spiel gebracht worden sei. Damals sei auch klar angekündigt worden, dass bei dieser Versammlung lediglich die Tagesordnungspunkte Jahresabschluss, Gewinnverwendung, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und Wahl des Abschlussprüfers vorgesehen gewesen seien. "Zu einem späteren Zeitpunkt", hieß es in einem Schreiben Mitte März, "wenn die Verhältnisse das wieder zulassen, würden wir Sie zu einer dann außerordentlichen Hauptversammlung einladen, auf der wir Ihnen für Ihre Fragen zum Geschäftsjahr 2019 und zur Entwicklung der Gelita AG und des Gelita Konzerns zur Verfügung stehen würden."

Doch sorgte gerade der Tagesordnungspunkt Gewinnverwendung für Unmut. Wie aus der Einladung zur Hauptversammlung hervorgeht, schlagen Aufsichtsrat und Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 die Ausschüttung einer Dividende von 19 Euro je Stückaktie vor. Dem müssten die Anteilseigner auf der Hauptversammlung zustimmen. Manche halten die Dividende jedoch für zu hoch. Antje Ostermann-Koepff fragt, ob eine derart hohe Ausschüttung gerade in der aktuellen Lage klug sei. Auch wenn das Unternehmen derzeit ganz gut dastehe, seien doch die Folgen der weltweiten Corona-Pandemie noch nicht absehbar.

Die "Ein-Mann-Hauptversammlung" gestern wurde jedenfalls kurzfristig abgesagt, da nicht alle Anteilseigner ihre Stimmrechte übertragen hatten. Wann sie nachgeholt wird, steht einem Sprecher zufolge noch nicht fest.

Die Beteiligten halten sich nun gegenseitig mangelnde Kommunikation vor. Man hätte auch früher sagen können, dass man diese Form der Hauptversammlung nicht wolle, heißt es von Seiten des Unternehmens. Manche Familienaktionäre bemängeln eine schon lange fehlende Kommunikation. Auch ein Mehrheitseigner könne nicht alles allein entscheiden, sondern müsse sich mit den Miteigentümern wenigstens austauschen, meinen sie.

Es knirscht schon lange zwischen den Eigentümern des Weltmarktführers in der Gelatine-Herstellung. Zwischen den Familienzweigen um Hauptaktionär Philipp Koepff, der gut 60 Prozent der Anteile hält, und seinen Onkel Peter Koepff (gemeinsam mit seinen Kindern, unter ihnen Antje Ostermann-Koepff, rund ein Drittel der Anteile) herrscht Streit. Der Konflikt spitzte sich zu, als Gelita 2012 eine Beteiligung am Medikamentenkapsel-Hersteller R. P. Scherer für 43 Millionen Euro verkaufte – aus Sicht von Peter Koepff zu billig und ohne strategischen Grund. Es gibt mehrere Gerichtsverfahren, die das Unternehmen Millionen gekostet haben. Zudem baute Peter Koepff im rund 25 Kilometer entfernten Neidenstein eine Gelatine-Fabrik, in der er unter den Namen Gelinova Biofolie und Blattgelatine herstellen will. Produziert wird dort jedoch offenbar noch nicht.